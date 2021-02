Villanueva de la Torre aprueba sus presupuestos con la mayor inversión en limpieza viaria en años

viernes 19 de febrero de 2021 , 12:25h

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, celebrado en la tarde de ayer jueves de manera telemática, aprobó el Presupuesto Municipal para 2021. El proyecto de Presupuesto del equipo de Gobierno, que supone la mayor inversión en limpieza viaria en años, salió adelante gracias a los votos favorables del PSOE, Ciudadanos (Cs) y el concejal no adscrito. El Partido Popular (PP) se abstuvo, mientras que Unidas Podemos (UP) y Vox votaron en contra.



Los Presupuestos 2021 del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, que cuentan con informe favorable de la Intervención municipal, se elevan, en su capítulo de Ingresos y Gastos, hasta casi los 4,5 millones de euros (en concreto, 4.464.858€ son los ingresos previstos; y 4.464.631€ los gastos). Los ingresos se mantienen prácticamente igual a las cuentas del curso pasado, ya que el equipo de Gobierno no ha realizado ningún incremento en el capítulo de impuestos, ni en el de tasas y precios públicos. Se sigue practicando una congelación de todos ellos.



El Presupuesto 2021 está “centrado en las personas”, según comentó la alcaldesa del municipio, Sonsoles Rico. “Son unas cuentas sociales, hemos apostado por continuar reforzando el gasto social, tal y como ya hicimos el año pasado, cuando duplicamos las partidas de Servicios Sociales; y se ha priorizado la inversión”, continuó Rico.



Apuesta por la limpieza viaria

Dentro de su apuesta por unos mejores servicios públicos básicos, destaca la licitación del servicio de limpieza viaria por un importe que alcanza los 212.000€, convirtiéndose así en la mayor consignación presupuestaria en años dedicada a este apartado. “El objetivo es mejorar en este aspecto, una de las mayores demandas vecinales”, explicó la alcaldesa.



También importante es el capítulo de inversiones, cuya primera valoración asciende a más de 400.000 euros. Las cuentas contemplan reformas en instalaciones deportivas, la ejecución de una pista de patinaje en el parque del Mirador del Henares y la continuación en los trabajos de pavimentación de terrizos en parques municipales para mejorar su uso y disfrute de los mismos por parte de las vecinas y vecinos, entre otras cosas. Además, se ejecutarán otros proyectos de servicios básicos, como mejorar del alumbrado público o la reforma de la sede de Protección Civil. A ello habrá que unir las inversiones ya aprobadas anteriormente en Pleno de una modificación de créditos cuyo importe asciende a 523.500€, de los que ya se está ejecutando o está próximo a ejecutar una parte importante.



Otra actuación relevante será la pavimentación y solado de aceras, en cuyo plan director ya se está trabajando, y que está dotada inicialmente con 100.000€, de los cuales la mitad proceden del Plan Provincial de la Diputación de Guadalajara. Además, se seguirá apostando por la cultura con una reforma del salón de actos del Ayuntamiento para “intentar formar parte de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha”, según explicó la alcaldesa, y manteniendo el ciclo cultural puesto en marcha el verano pasado.



Asimismo, se apostará por el polígono industrial con 35.000 euros ya consignados para su desarrollo, por el apoyo a los centros educativos y AMPAS, y se continuará impulsando las políticas activas de empleo y de igualdad, entre otras cosas.



El PP se abstiene, UP y Vox votan en contra.-



El proyecto de Presupuestos 2021 del equipo de Gobierno, que contó con el apoyo del concejal no adscrito además del propio del gobierno municipal, se aprobó por mayoría absoluta pese al voto en contra de UP y Vox. El PP se abstuvo. De un lado, la portavoz ayer del PP, María Josefa Fernández –María González no asistió a la sesión– consideró que las cuentas estaban “bastante bien” en lo referente a infraestructuras y conservación. Por su parte, Vox calificó el Presupuesto como “continuidad de lo que ya había, con la diferencia de una serie de inversiones a cuenta de la falta de techo de gasto” y dijo que se trataban de unos “presupuestos hiperajustados”, mientras que Unidas Podemos echó en falta, entre otras cosas, un mayor incremento en la partida de las ayudas de emergencias y no ver reflejada una apuesta por el fomento del empleo. “Esperábamos unos presupuestos mucho más sociales”, concluyó la portavoz de UP.



La alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, se ha mostrado satisfecha con la aprobación de las cuentas del equipo de Gobierno por segundo año consecutivo: “Hemos trabajado mucho y muy duro en estos presupuestos, que nacen con una clara vocación social. Su aprobación por la mayoría del Pleno es una buena noticia para las vecinas y vecinos de Villanueva, y para el pueblo, pues conllevan inversiones que van a servir para que sigamos avanzando y para que Villanueva continúe progresando. Además, son la mejor muestra de que seguimos apostando por los servicios públicos”, ha concluido Rico.