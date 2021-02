Sigüenza aprueba un Presupuesto de 6,5 millones para el año 2021

martes 16 de febrero de 2021 , 11:13h

El Ayuntamiento de Sigüenza ha aprobado inicialmente, por mayoría y con los votos a favor del gobierno municipal, el Presupuesto General de la Corporación correspondiente al año 2021 en el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero.



Asciende a 6,5 millones de euros, está basado en el principio de estabilidad presupuestaria y cuenta con informe favorable de la intervención municipal.



Su importe es superior en 1.3 millones al del anterior ejercicio, puesto que incluye, el Plan de Turismo Sostenible. Este Plan, la principal inversión recogida, consiste en articular la estructura suficiente de recursos humanos y económicos, un ente gestor y un modelo de gestión que perdure en el tiempo a la finalización del proyecto. Apuesta por la movilidad sostenible, inteligencia y calidad turística, en aplicación método DTI (Destinos Turísticos Inteligentes) y SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) junto a la recuperación del patrimonio histórico-artístico. Además, el Plan, propone la mejora de productos turísticos a través de una marca de calidad del municipio, organización del IX Centenario de la Reconquista de la Ciudad, o la construcción de una vía ferrata.



Desgranando el Presupuesto Municipal, María Jesus Merino, alcaldesa de Sigüenza, subrayaba ayer en la sesión que si la pandemia obliga a volver a hacer modificaciones “por el bien de los seguntinos y con el objetivo de adaptarnos a las terribles circunstancias que nos ha tocado vivir” el gobierno municipal no dudará en hacerlas, como ya ocurriera a lo largo de 2020. Así, los estados contables del presupuesto 2021 admitirán desenvolverse en distintos escenarios, aunque sea con este procedimiento, “pues es la única manera de que cumpla adecuadamente con su vocación y finalidad, que no es otra que atender y dar satisfacción, sobre todo y por encima de todo, al bienestar general de los seguntinos y seguntinas”.



Tres son los argumentos que inspiran el Presupuesto 2021. En primer lugar, luchar desde la municipalidad contra la pandemia. Así, el Ayuntamiento va a mantener, e incluso aumentar, las líneas concretas de actuación que, en este sentido se pusieron en marcha en 2020.



Por una parte, continuarán las acciones de comunicación para sensibilizar y concienciar a la población.



Además, el Presupuesto 2021 vuelve a recoger una partida destinada al apoyo al sector empresarial de la ciudad con ayudas directas, que se suma a las dos líneas que, con este mismo propósito, ya se pusieron a disposición de las PYMES y autónomos seguntinos para paliar, en lo posible también desde el Ayuntamiento, las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria.



Por último, el Ayuntamiento no solo va a conservar, sino que va a reforzar los puestos de trabajo destinados a la lucha contra el COVID que desempeñan labores de limpieza de centros escolares y centros públicos en general y desinfecciones. Actualmente están trabajando 4 personas a jornada completa y el presupuesto prevé la contratación de gente joven para la vigilancia de espacios durante el verano.



El Ayuntamiento va a continuar invirtiendo recursos para favorecer la candidatura de Sigüenza a título de Ciudad Patrimonio Mundial y en el inicio de los actos del IX Centenario de la Reconquista de la Ciudad. Merino ha recordado en el Pleno que la efeméride ya forma parte de los Presupuestos Generales del Estado, como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público' y ha subrayado “el apoyo económico y logístico del Gobierno de la Castilla-La Mancha para la consecución del éxito en ambos proyectos, tal y como se comprometió el presidente en septiembre de 2019”.



En el área de personal, el Presupuesto incluye el salario de dos nuevos policías locales, “fundamentales en la vida cotidiana del municipio para garantizar el orden y el cumplimiento de las normas que aquí aprobamos” y también el de una trabajadora social itinerante “cuya labor es imprescindible en este momento de crisis económica”, con cargo al Centro de la Mujer, que no gravará la economía seguntina.



También recoge el documento la recuperación y habilitación de algunos solares en el casco antiguo que aportarán aparcamientos en la zona, poniendo en valor los recursos patrimoniales (26.000€) y mantiene la apuesta por las pedanías, con un nuevo incremento en la inversión en cada una de ellas. Gracias al FOCODEM, llegará una inversión de 56.000€ por parte de la Diputación Provincial, a la que se añadirán otros 28.000 euros desde el Ayuntamiento.



Igualmente se va a potenciar el espacio CoWorking, como una herramienta más para luchar contra la despoblación. Este espacio, tan necesario, ha nacido como fruto de la colaboración con la UAH, y ya es una realidad. Ya cuenta con 7 emprendedores en apenas 2 meses de andadura. El Ayuntamiento va a destinar al proyecto 10.000 euros anuales.



La Junta de comunidades incluye en su presupuesto casi 5 millones para Sigüenza

Además de las recogidas en el Presupuesto Municipal, van a llegar a Sigüenza cuantiosas aportaciones de otras instituciones en los próximos meses: Diputación, Fundación Iberdrola, Ministerio de Cultura y Deporte, y Junta de Comunidades, “para financiar proyectos de calado que nos van a permitir convertir a Sigüenza en un municipio atractivo para los inversores, atractivo para que se queden y vuelvan nuestros jóvenes y con calidad de vida para nuestros mayores”, afirma Merino.



El presupuesto de la Junta de Comunidades para el año 2021 incluye casi 5 millones de euros destinados a inversiones en Sigüenza: 1,4 millones de euros para actuaciones urbanísticas en Sigüenza (Parque de La Alameda), 1 millón para un edificio de usos múltiples y 2,5 millones para la esperada depuradora de Sigüenza.



Asimismo, llegarán a Sigüenza más de 1,3 millones de euros procedentes del Plan de Turismo Sostenible -estos si incluidos en el Presupuesto de 2021-, para lo que será necesaria una aportación municipal de sólo un 10%; hay una provisión de fondos de casi 700.000 euros por parte del Ministerio de Cultura y Deportes correspondientes al 1,5% Cultural para recuperar las murallas de Sigüenza, una inversión a la que el Ayuntamiento aporta la redacción del proyecto; otros 350.000 euros de Diputación Provincial para diferentes infraestructuras, y 150.000 de Fundación Iberdrola para la iluminación artística de la Plaza Mayor, “que supondrá un antes y un después en éste emblemático espacio”, valora Merino.



“En total, hablamos de 7,8 millones de euros de inversiones procedentes de otras administraciones en los próximos tres años que no exigirán apenas aportación de las arcas municipales. Nuestra economía puede ser modesta, pero nunca nuestras aspiraciones, que deben estar a la altura de nuestra historia y de los seguntinos. Para eso sirve hacer política, para atraer las inversiones que necesita Sigüenza con las que revertir el fenómeno de la despoblación, y en eso se ha empeñado nuestro gobierno municipal”, termina la alcaldesa.