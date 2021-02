El PP denuncia que Alberto Rojo sigue SIN adjudicar las ayudas a las familias para la conciliación que anunció y prometió en julio del año pasado

miércoles 10 de febrero de 2021

Siete meses después de que el gobierno de Alberto Rojo en el Ayuntamiento de Guadalajara anunciara que “estaba trabajando” en ayudas a la conciliación para las familias de nuestra ciudad, siguen sin adjudicarse. En plena primera ola de pandemia por el Covid-19 “Rojo se olvidó de la conciliación en un complicado verano para miles de familias en nuestra ciudad”, recuerda la concejala del Grupo Popular Verónica Renales.



“Le solicitamos que pusiera en marcha ayudas en mayo del año pasado y se lo volvimos a pedir a principios de julio del año pasado; éramos la única capital de provincia de la región que no había apostado por ello, cuyo gobierno municipal formado por PSOE y Ciudadanos no había mostrado sensibilidad”, añade. Ante nuestra petición, el gobierno se despachó días después con este titular: “Bienestar Social trabaja en una línea de ayudas que favorezca la conciliación dentro del Pacto por la Recuperación Económica y Social”. Pasó todo el verano y las familias se quedaron sin ayudas, lamenta Verónica Renales aludiendo a iniciativas de otros años en los que la oferta para los diferentes servicios para la conciliación ha sido diversa: escuelas infantiles y campamentos, Juegópolis, Campamento Urbano Municipal, Días sin Cole, Campamentos juveniles, Ludotecas de verano, el programa Kanguras, etcétera.



Según informa Renales, “tuvimos que esperar a finales de septiembre cuando el alcalde Alberto Rojo volvía a anunciar que ya se podían solicitar las famosas ayudas y, desde entonces, nada se sabe”. Según la concejala estamos ante “un nuevo incumplimiento del señor Rojo que promete y anuncia, pero no cumple”.



“Desde el Grupo Popular no hemos parado de solicitarle que arranque con estas ayudas que eran muy necesarias en verano cuando las llevaron a cabo los ayuntamientos”, ha dicho Renales.



La concejala del Grupo Popular Verónica Renales ha pedido a Rojo “que no juegue con las familias” y “que adjudique estas ayudas, aunque sea tarde, porque son muy necesarias para las familias de nuestra ciudad”.