Libertad Digital denuncia el "escándalo" en la Diputación de Albacete del PSOE por la vacunación irregular de 30 administrativos, pintores o jardineros

miércoles 03 de febrero de 2021 , 12:18h

Fuentes del entorno de la Diputación socialista de Albacete denuncian a Libertad Digital que se ha vacunado a administrativos, técnicos de sonido o conductores.



Según publica este martes Libertad Digital, la Diputación de Albacete gobernada por el PSOE se ha colocado en el epicentro de la polémica después de que una treintena de personas haya sido vacunada irregularmente contra la covid-19 sin ser personal sociosanitario. Concretamente, se trataría en su mayoría de empleados del área de mantenimiento de la Diputación.



Un escándalo que estalla apenas unas horas después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, atacara la gestión de la Comunidad de Madrid sobre el coronavirus afirmando que su región está sufriendo las consecuencias de que Isabel Díaz Ayuso aplique menos restricciones contra la pandemia.



Fuentes del entorno de la Diputación socialista de Albacete denuncian a Libertad Digital que en las últimas semanas "se han vacunado administrativos, técnicos de sonido, jardineros, pintores o conductores, prácticamente todo el área de mantenimiento". "Muchos de ellos ni trabajan en el edificio. Ha sido un descontrol absoluto", afirman. Todos fueron vacunados en la Residencia de Mayores San Vicente de Paúl de Albacete.



Según consta en el protocolo de vacunas de la covid-19, en la primera etapa "se ofrece la vacunación de manera priorizada a los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes".



Las mismas fuentes consultadas señalan que "la responsabilidad política por estos hechos recae en el presidente socialista de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el vicepresidente de la Diputación y alcalde del municipio de La Roda, Juan Ramón Amores; y el diputado responsable de los servicios sociosanitarios, Francisco García".



En este contexto, la Diputación comunicaba en las últimas horas a Sanidad "un posible error en el proceso de vacunación contra el coronavirus de profesionales relacionados con la Residencia de Mayores San Vicente de Paúl y la Unidad de Media Estancia, que atiende a pacientes con enfermedades mentales". Posteriormente, la institución provincial anunciaba un Expediente de Información Reservada y el propio diputado responsable de los servicios sociosanitarios de la Diputación, Francisco García, reconocía algún posible error.



Por estos hechos, el Grupo Popular en la Diputación de Albacete exigía la dimisión del diputado del área, Francisco García Alcaraz, por consentir "que se vacunen a trabajadores que no prestan servicio en centros sanitarios y de varios ex trabajadores jubilados". El PP también ha solicitado al vicepresidente de la Diputación que coordina la citada residencia, Juan Ramón Amores, que explique "inmediatamente, y de manera clara y precisa, todo el proceso de vacunación, los motivos por los cuales se han incumplido los protocolos".



Cabe destacar que éste no es el único escándalo sobre las vacunas contra la covid-19 detectado en Albacete en los últimos días. La Fiscalía investiga ya otro presunto caso de vacunación irregular en una residencia de mayores Fonda Oriental del municipio de La Roda. Concretamente, el Ministerio Público intenta esclarecer si la vacuna contra la covid-19 fue administrada de forma indebida al hermano y a la madre del director de la citada residencia. concluye Libertad Digital