UN APLAUSO : Acuerdo por UNANIMIDAD en el Ayuntamiento de Marchamalo para que DIMITAN los concejales que "se cuelen" en la vacunación del Coronavirus

martes 02 de febrero de 2021 , 18:56h

Todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Marchamalo se han comprometido este martes a pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que pudieran incumplir el protocolo de vacunación establecido en provecho propio, beneficiándose de su posición y perjudicando con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna.



En el caso de los cargos electos que no pueden ser cesados, dado que su acta de concejal es personal, esto conlleva un compromiso a presentar su dimisión en caso de que "un hecho inadmisible como este se produjera".



El acuerdo ha sido motivado por una moción presentada por el grupo de Ciudadanos que ha obtenido los votos a favor del PSOE y PP, mientras que UP se ha abstenido "al considerarla insuficiente", ha informado el Consistorio en nota de prensa.



Un asunto de actualidad que ha motivado un acuerdo que no ha sido el único en el pleno ordinario celebrado esta mañana, ya que también se logró un compromiso para la redacción de un reglamento que regule todos lo relativo a la celebración de los plenos municipales y el acceso telemático de los concejales de la corporación a la información, mientras que los tres puntos del orden del día sometidos a votación fueron aprobados por unanimidad, dos de ellos relativos a cambios en ordenanzas municipales y otro para el abono de cuatro facturas correspondientes a obras y servicios ejecutados en 2020 por un valor cercano a 80.000 euros.



En lo relativo al cambio en las ordenanzas, destaca la variación introducida en la ordenanza por la tasa de agua potable, en la que se establece la responsabilidad de los propietarios de viviendas sobre la conservación de sus contadores de agua potable.



El nuevo texto clarifica lo que se considera un mantenimiento adecuado de la caja que alberga el contador y las tuberías de conexión a la vivienda, dando unas pautas para su correcta protección ante fuertes descensos de temperatura como los sufridos durante las primeras semanas de este año.



"El objetivo es que, con unas sencillas pautas, se protejan más estos elementos que tanto sufren con fuertes heladas como las sufridas estas semanas atrás y que han obligado al Ayuntamiento a hacer un esfuerzo desmesurado para atender los centenares de incidencias y roturas sufridas en estos elementos que son de propiedad privada", ha explicado Manuel Andradas, concejal de Aguas y Alcantarillado, quien señala el amplio espacio de tiempo (hasta octubre de este año) que se otorga a las personas propietarias de viviendas individuales o adosadas para colocar estas protecciones, que requieren de una escasa inversión por parte de los usuarios.