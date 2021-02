Picazo (Cs) acusa a Page de utilizar la Comunidad de Madrid como "un burladero para no asumir sus responsabilidades"

martes 02 de febrero de 2021 , 13:59h

En relación a las recientes declaraciones de García-Page cargando por enésima vez responsabilidades sobre la Comunidad de Madrid, la líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha lamentado que el presidente "vuelva a utilizar Madrid como un burladero para no asumir las consecuencias de su propia gestión". Picazo ha recordado que ya en la segunda ola Page acusó a Madrid de ser una 'bomba radioactiva vírica' "mientras morían decenas de castellanomanchegos al día y los hospitales de nuestra región se colapsaban. Pero a alguien tenía que echarle la culpa". La portavoz naranja ha censurado que "Page reincide en echar valores fuera para no asumir responsabilidades, con tal de no reconocer que está desbordado y que está haciendo una pésima gestión de la pandemia". En este sentido, Picazo ha considerado que el líder socialista "debería ser un poco más humilde y, en lugar de criminalizar, pedir ayuda y dejarse ayudar".

Por otra parte, la diputada del partido de centro ha criticado que el presidente del Partido Popular de la región haya pedido que los cargos políticos tengan prioridad en el turno de vacunación por el COVID. "No sé cómo se le ocurre proponer semejante barbaridad. No sé cómo el señor Núñez puede mirar a las miles de personas mayores de nuestra región o a los profesionales sanitarios que todavía no han recibido su vacuna y les puede decir que antes van los políticos". A este respecto, Picazo ha lanzado un dardo al PSOE señalando que "en todo caso, faltarían vacunas si tenemos que vacunar a todos los políticos que hay en nuestra región colocados por el Partido Socialista durante estos más de 30 años".

Ciudadanos reclama un nuevo Plan de Salud Mental adaptado a las necesidades surgidas a raíz del Covid

En otro orden de cosas, Ciudadanos considera necesario actualizar el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha, adaptándolo a las nuevas necesidades surgidas a raíz de la crisis sanitaria y social del Covid-19. Tal y como ha destacado Picazo, con la pandemia ha aumentado notablemente la incidencia de problemas psicológicos que están derivando en cuadros de ansiedad, depresión y de adicciones, entre otros.

El partido se hace eco así de las advertencias de profesionales y colectivos médicos, y de la propia Organización Mundial de la Salud, que están advirtiendo de los efectos que a nivel psicológico están teniendo en parte de la población las situaciones de aislamiento social por las cuarentenas, de soledad no deseada o del tremendo impacto que el virus está teniendo en muchas familias, en algunos casos con historias durísimas, con la pérdida de varios familiares en pocos días. "Todo esto, inevitablemente, pasa factura", ha remarcado Picazo.

Atención especial a los profesionales sanitarios por las secuelas psicológicas de la pandemia

La portavoz naranja, que este martes ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo directivo de la asociación de familiares y amigos de personas con enfermedad mental (AFAEPS), ha indicado que "todos llevamos casi un año hablando y oyendo hablar de enfermedad, de muertes, de familias arruinadas, de no poder salir de casa durante días para evitar contagios, de cierre de bares, de restaurantes, de colegios, de colapso de hospitales, y este contexto tan terrible lógicamente tiene consecuencias psicológicas en la sociedad". Castilla-La Mancha tiene en vigor el Plan de Salud Mental 2018-2025 pero Ciudadanos entiende que, dada la nueva situación, debe ser actualizado y reforzado.

Así lo ha solicitado la formación liberal mediante el registro en las Cortes regionales de una proposición de ley que será presentada próximamente en el Pleno. Así, Ciudadanos plantea medidas como el aumento de plazas de psicólogos clínicos en los servicios públicos de atención especializada, garantizar la presencia de profesionales de la psicología en residencias de mayores, reforzar los equipos de orientación en las escuelas o la ampliación de plazas disponibles en unidades de atención a niños y jóvenes con trastornos de personalidad o de conductas alimenticias.