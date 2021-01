La OMS avisa a España de que se deje de PARCHES y MEDIDAS DESCAFEINADAS y establezca un CONFINAMIENTO TOTAL

viernes 29 de enero de 2021 , 13:04h

El presidente de la Federación Mundial de Medicina Tropical y experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Santiago Mas-Coma, asegura que la situación de la pandemia, un año después de conocerse los primeros casos, no es "nada halagüeña" y las medidas restrictivas que se toman en España son "descafeinadas".



En una entrevista con Efe, el catedrático de Parasitología de la Universitat de València (UV) aboga por que dejen de ponerse "parches" y se haga un cierre total de tres o cuatro semanas sin parar las vacunaciones para, después, "volver a empezar con un nivel suficientemente bajo de contagios".



En la tercera ola, y con un ambiente frío que invita a estar en espacios cerrados, el problema esencial ha sido la aparición de una nueva cepa, la británica, con mutaciones que le confieren una mayor capacidad de transmisión, de hasta el 70%. También preocupan la sudafricana y la brasileña.



"En cuestión de pocas semanas la cepa británica estaba en 50 países, y aunque en España se introdujo relativamente tarde ya se está extendiendo", señala Mas-Coma, para quien la perspectiva futura "no es halagüeña".



A su juicio, las medidas restrictivas que se están adoptando en España "son descafeinadas, son parches que no van a parar al virus", y coincide con los que abogan por un cierre total de tres o cuatro semanas.



"De esa forma lo pararíamos y reduciríamos", afirma Santiago Mas-Coma, quien señala que tras ese cierre "el virus volvería, pero no lo haría con 10.000 casos diarios incontrolables, sino con un número manejable de 100 o 200".



También advierte de que los centros sanitarios están "totalmente desbordados" y asegura: "No sé si la gente en primera línea podrá aguantar física o psicológicamente la situación".



No veo las cosas nada halagüeñas, soy realista, y los que tienen responsabilidades cada vez hacen menos caso a los sanitarios que saben. Se toman medidas con intereses diferentes a los sanitarios", asegura.