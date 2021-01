La ocupación hotelera en Castilla-La Mancha fue del 20,2% el pasado año 2020

lunes 25 de enero de 2021

La ocupación de plazas hoteleras en Castilla-La Mancha durante el año 2020, marcado por la pandemia de coronavirus, fue del 20,2 %, por debajo de la media nacional del 33,7 % y en el último puesto de las comunidades autónomas.



Según las cifras de la Encuesta de Coyuntura Hotelera publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ocupación hotelera se situó en 2020 en el citado 33,7 % en España, casi un 44 % menos que un año antes.



Las pernoctaciones en Castilla-La Mancha durante el año pasado suponen el 2,7 del total nacional, según dicha encuesta.+



En España, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros bajaron un 73,3 % en 2020, hasta 91,6 millones, y los precios de las habitaciones cayeron una media del 6 %, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.



De las noches consumidas en 2020, 50,7 millones correspondieron a residentes (con un descenso del 57,6 %) y 40,9 millones, a no residentes (–81,7 %).



Los meses centrales del año (entre mayo y septiembre) fueron algo menos negativos, puesto que la caída en noches de hotel consumidas fue del 26,8 %, coincidiendo con el fin del estado de alarma y con la mejoría en las cifras de contagios que se registró hasta mediados de agosto.



Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los residentes en España en 2020, aunque con descensos superiores al 55 %, mientras que los no residentes eligieron sobre todo Canarias, con un 39,9 % del total de pernoctaciones (caída del 72 % respecto a 2019).



En 2020 se cubrieron, de media, el 33,7 % de las plazas ofertadas, casi un 44 % menos que en 2019. La mayor ocupación se registró en Canarias, con una media del 47,8 %, seguida de Cantabria (37,5 %) y Baleares (35,2 %).



Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania realizaron 15,3 millones de hospedajes hoteleras en 2020, lo que supuso el 37,6 % del total de las realizadas por no residentes. Los descensos sobre el año anterior superaron el 80 % en ambos casos.



Entre los principales países emisores, los mayores descensos relativos en el número de pernoctaciones en 2020 fueron los de viajeros de Rusia (–91 %), Estados Unidos (–87,9 %) e Irlanda (–87,4 %).



En precios, la bajada media se situó en el 6 %. Sólo Aragón consiguió mantener sus precios en positivo (subieron 0,4 %), mientras que los recortes más significativos fueron los de País Vasco (–12,8 %), Cataluña (–11,7 %) y Madrid (–9,1 %).



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 81 euros y el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR en el argot del sector y el mejor indicador de la rentabilidad), alcanzó los 31,4 euros.



En diciembre las pernoctaciones alcanzaron los 3,1 millones, un 81,2 % menos que en ese mes de 2019, cuando se habían registrado 16,9 millones, y el número de viajeros fue de 1,3 millones, un 22,4 % de los que había un año antes.



El número de establecimientos abiertos se situó en 7.684, frente a los 8.189 de noviembre, y respecto a diciembre del año anterior bajaron un 39,3 %. El total de plazas ofertadas fue de 580.904, un 45,6 % del total.



De los 1,3 millones de viajeros, un millón fueron residentes en España (hicieron 1,9 millones de noches, un 71,7 % menos que en diciembre de 2019) y los 315.000 restantes, no residentes (1,2 millones de noches, un 87,9 % menos).



El principal destino de los residentes fue Madrid, con cerca de 350.000 pernoctaciones, un 17,5 % del total, mientras que los no residentes optaron, en mayor medida, por Canarias, con 726.062 noches consumidas (el 60,5 % del total).



En ese mes se cubrieron el 17,7 % de las plazas ofertadas, con un descenso anual del 62,8 %, y en fin de semana la ocupación se situó en el 18,7 %, un 67 % menos que un año antes.



Los mayores grados de ocupación se dieron en Canarias (26,3 %), especialmente en la isla de Gran Canaria (29,4 %) y en fin de semana, en los hoteles de Monachil (donde se encuentra la estación de esquí de Sierra Nevada, Granada), con un 46 %, seguido de Las Palmas de Gran Canaria (38,2 %).



La estancia media se redujo un 16 % respecto a diciembre de 2019, hasta 2,3 pernoctaciones por viajero.



En el último mes del año los precios bajaron un 11,8 % respecto al mismo mes de 2019 (y los hoteles ingresaron 15,9 euros de media por habitación disponible (RevPar), lo que supone un descenso anual del 65,9 %.