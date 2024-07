LA VELADA DEL AÑO : Ibai Llanos, a la conquista del Bernabéu con su espectáculo de boxeo, música y "alguna sorpresa"...AGOTADAS las entradas

"La Velada del Año" se celebra este sábado con las 80.000 localidades agotadas en dos horas

jueves 11 de julio de 2024 , 13:58h

Apenas dos horas después de ponerse a la venta, Ibai Llanos ya tenía agotadas las cerca de 80.000 localidades del Santiago Bernabéu para la cuarta edición de La Velada del Año, un espectáculo de música y boxeo entre destacados streamers que mueve a millones de aficionados en todo el mundo y en el que promete “alguna sorpresa”.



“Estoy un poco nervioso. Ir al estadio Santiago Bernabéu te pone un poco de presión encima, sobre todo porque la gente siempre espera que todo sea espectacular y que todo salga muy bien”, destaca en una entrevista en exclusiva con EFE Ibai Llanos (Bilbao,1995).



La Velada del Año, que se celebrará el próximo sábado 13 de julio en Madrid, no es solo un evento deportivo, sino un fenómeno social de masas con millones de seguidores en todo el mundo. El del Bernabéu será, además, el mayor evento de boxeo en la historia de España, tanto de público presencial como virtual.



En su edición precedente, celebrada en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, Ibai logró con su directo “romper” la red social Twitch con un pico de 3,4 millones de dispositivos conectados en todo el mundo y hacerse con el récord de la emisión más vista en cualquier idioma en la plataforma de streaming estadounidense propiedad de Amazon.



“Es cada día más difícil predecir lo que puede ocurrir este año con Twitch. Esperemos, obviamente, que la plataforma aguante y que la gente tenga el mismo interés o parecido que 2023 y 2022, pero yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene muchas ganas y creo que va a aguantar. Seguro”, destaca el streamer.



¿Qué es la Velada del Año?

La Velada es un evento de más de seis horas en vivo centrado en combates de boxeo entre streamers y creadores de contenido en internet que durante meses se preparan para subirse al cuadrilátero con un espectáculo “al más puro estilo Super Bowl” en el que no faltan las actuaciones musicales.



Este año, Ibai ha logrado un elenco de artistas entre los que se encuentran el actor y cantante Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Bizarrap, Nicky Jam o Julieta Venegas.



“Es verdad que esto es una mezcla de todo. Nadie que participa es boxeador profesional (...) Pero al final nosotros lo que hacemos es un reto, como muchos retos que podemos ver en redes sociales o que vemos en la tele. Alguien que está en su casa, no ha practicado nunca este deporte y tiene cinco meses para ser lo mejor posible en este deporte”, detalla Ibai.



Desde que forman parte de la Velada, los participantes comparten su entrenamiento y preparación en redes sociales: “Y a la gente le engancha mucho ver ese reto porque de repente ve a su creador de contenido en redes favorito, al que está acostumbrado a ver jugar en Minecraft o League of Legends (dos videojuegos) y ve que ha cambiado los hábitos como si fuera a intentar ser un deportista profesional”, añade el streamer.



En su cuarta edición, el evento contará con la participación de 22 boxeadores españoles y latinoamericanos que se enfrentarán en 6 combates, algunos tradicionales con dos púgiles, el primer dos contra dos de la historia con cuatro boxeadoras e incluso un rey de la pista con hasta 10 participantes.



“El reto en sí es divertido de ver y luego encima tiene una parte buena y una parte mala de la peli, es decir, van al Bernabéu. Y uno de ellos después de todo lo que ha hecho, pierde y el otro gana. Es como un final feliz y dramático a la vez, algo que también engancha un poco”, asegura Ibai.



En tiempo récord, poco más de una hora después de la salida a la venta de las entradas en abril, Ibai agotó casi la totalidad de las 80.000 localidades del Bernabéu.



“Lo de las entradas es surrealista. Fue una locura. Además, este año fueron más caras (con precios desde los 35 euros hasta los 400 de un palco VIP) que el año pasado porque al final también nosotros estamos invirtiendo mucho más. El evento es cada vez más grande, cada vez es más costoso. A la gente le gusta que lo hagamos a lo grande”, destaca Ibai.



De momento no se pone fecha para una quinta edición de la Velada, pero si fuera posible no descarta hacerla en Latinoamérica.



“Nunca he hecho nada allí. Y lo he pensado mucho. Al final yo llevo teniendo seguidores de Latinoamérica desde mi época de ser narrador de League of Legends (videojuego) hace diez años, y me siento un poco, entre comillas, con esa deuda de, en algún momento, poder hacer algo”, adelanta.



Con todo preparado para su evento en Madrid, el streamer, con más de 15 millones de seguidores en cada uno de sus perfiles en redes, confía en que todo saldrá bien.



“Venimos de hacer muchos eventos, pero también es divertido ese tipo de retos, creo que estamos preparados. Trabajo con un equipo espectacular (...) Y al final hacemos entretenimiento. Si la gente se lo ha pasado bien y ha disfrutado, objetivo cumplido”.