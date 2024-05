Itziar Asenjo: “Estas elecciones tienen que servir como respuesta a los ataques, sin precedentes, del PSOE de Sánchez a la libertad y a la igualdad”

La portavoz del PP de Guadalajara ha manifestado que las próximas elecciones europeas del 9 de junio “son fundamentales para el presente y el futuro del país y de la región, porque son las políticas europeas las que marcan la política nacional”

viernes 24 de mayo de 2024 , 13:44h

Tras el gran acto ayer en el parque de La Concordia de Guadalajara con afiliados, simpatizantes, alcaldes y concejales, el PP encara estos días de campaña electoral “con ganas, con fuerza y con ilusión, en unas elecciones que serán decisivas para el futuro de España y de Europa”. Así lo ha manifestado hoy la portavoz del Partido Popular de Guadalajara y diputada regional, Itziar Asenjo, en rueda de prensa acompañada por la directora de Campaña y senadora, María Patricio, donde ha incidido en que “estas elecciones tienen que servir como respuesta a los ataques a la libertad, a la igualdad y a la democracia; ataques sin precedentes llevados a cabo por el PSOE de Sánchez”.



“Es el momento de que los españoles podamos decir lo que pensamos en las urnas, y en esta situación la respuesta que necesitan tanto España como Europa solo puede venir del proyecto del Partido Popular”, ha aseverado Itziar Asenjo recalcando que “es el momento de dar un mensaje claro al PSOE de Sánchez, no queremos que siga siendo presidente, no queremos que se siga atacando nuestra democracia y nuestra libertad, necesitamos que España cuente con una posición fuerte en Europa”. Así, ha apuntado que “estas elecciones son fundamentales para el presente y el futuro del país y de la región, porque son las políticas europeas las que marcan la política nacional”. Sobre esto, ha explicado, “es importante saber que en Europa se legisla sobre muchas cuestiones que afectan a Castilla-La Mancha”; no en vano en el año 2023, más de la mitad de las leyes que afectan a los españoles vienen de Europa”.



Así, “en Europa está en la calidad de los productos de tu mesa, en la seguridad del coche y, sobre todo, y lo más importante, Europa es la garantía de nuestros derechos”. Por ello, ha dicho la portavoz del PP provincial, “no es lo mismo que se redacten leyes con una mayoría del PP europeo, que con una mayoría socialista, ecologista y comunista”.



Asenjo dice que la candidatura de Dolors Montserrat debe ser la ganadora para dar soluciones a los problemas de la región y del país



La también diputada regional del PP en Castilla-La Mancha ha dicho, entre otras cuestiones, que “es fundamental trabajar en Europa con la finalidad de revisar los acuerdos comerciales con otros países, que tanto daño están haciendo a nuestros agricultores y ganaderos, ya que se importan productos que no cumplen con las exigencias fitosanitarias europeas, lo que está ocasionando competencia desleal con los productos de nuestros agricultores y ganaderos españoles”. También se ha referido a flexibilizar la PAC, mejorar las ayudas al campo español, desterrar el Pacto Verde y las políticas ultra ecologistas. A lo que ha asegurado que “esto no va ocurrir de la mano de un PSOE que defiende estas políticas”.



Sobre el agua, ha dicho, “tenemos que apostar por un Pacto Europeo, por volver a la senda del Plan Hidrológico Nacional y porque Castilla-La mancha defienda la posición acordada en el Pacto Regional por el Agua, que apuesta por garantizar la prioridad de la cuenca cedente, garantizar las necesidades hídricas de la región y que solo haya trasvases en casos extraordinarios y justificados”. Asenjo ha insistido en que “la candidatura del PP, que encabeza Dolors Montserrat, debe ser la ganadora para dar soluciones a los problemas de la región y del país”.



Por último, también ha informado que este mismo sábado se celebrará un gran acto en la región donde el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo dará un gran mitin en Tomelloso, en Ciudad Real. Y el domingo a las 12.00 horas, se ha convocado una manifestación contra la Ley de Amnistía, que pronto se aprobará en el Congreso, gracias a los votos, entre otros, del socialista Alberto Rojo, ex alcalde de Guadalajara”. “Contra la corrupción y los bulos de Pedro Sánchez es fundamental que los españoles mostremos nuestro más absoluto rechazo a la preocupante deriva en la que está instalado su gobierno” porque “estamos hartos, cansados y agotados de esta política de enfrentamiento y choque, de esta política de teatro y sobreactuación, que tiene tan olvidada la gestión y lo que realmente importa a los españoles”.