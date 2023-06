Naomi Campbell, madre de nuevo a los 53 años: "Nunca es tarde para ser madre"

La supermodelo, que no ofreció detalles acerca de su alumbramiento, sí especificó que se trata de un varón, al que calificó de "verdadero regalo de Dios"

viernes 30 de junio de 2023 , 20:49h

La modelo británica Naomi Campbell anunció este viernes que se ha convertido en madre por segunda vez, a sus 53 años, lo que celebró en sus redes sociales con la frase: "Nunca es tarde para ser madre".



La supermodelo, que no ofreció detalles acerca de su alumbramiento, sí especificó que se trata de un varón, al que calificó de "verdadero regalo de Dios".



"Mi cariñito, que sepas que eres querido sin medida y que estás rodeado de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios, ¡bendito seas! Bienvenido, Bebé", escribió Campbell en Instagram.



"Nunca es demasiado tarde para ser madre", añadió en el texto que acompañaba una foto del bebé en sus brazos junto al brazo de una niña que supuestamente es el de su hija mayor, nacida en 2021.



En su mensaje, la modelo etiquetó al estilista Rodney Burns y al fotógrafo Mathieu Bitton, que participaron en la producción de la fotografía.



¿Gestación subrogada?



Se desconoce si el bebé ha llegado a su vida a través de gestación subrogada, aunque numerosos medios lo dan por hecho, ya que en ningún momento la ex modelo habló de embarazo ni se la vio embarazada en los numerosos eventos a los que ha asistido recientemente.



Ya en 2016, Campbell hizo las siguientes declaraciones al Sunday Times: "Me gustaría tener hijos, pero aún no sé cómo. Todo el mundo piensa que sería una buena madre. Si no hay un hombre en mi vida, lo haré por mi cuenta. Desde luego, no tengo miedo de hacerlo. Pero necesito tiempo, pensar en lo que voy a hacer y reunir toda la información que sea capaz".