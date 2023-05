Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El arzobispo de Toledo implora a Dios para que llueva: “Señor no te olvides de nuestros campos sedientos”

jueves 04 de mayo de 2023

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha presidido este miércoles una misa en la Catedral Primada, a petición de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, donde ha implorado a Dios para que llueva. “Señor no olvides nuestros gritos, no olvides el sufrimiento de tantas personas y familias, no te olvides Señor de nuestros campos sedientos”, ha rogado Cerro Chaves.



Por culpa de la sequía que está viviendo España “ya se han perdido muchas cosas”, ha lamentado Cerro Chaves, quien ha confiado en que no haya más pérdidas. “Atiende nuestras súplicas”, ha dicho el arzobispo, quien ha pedido el don de la lluvia.



En una eucaristía en la que ha estado presente la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, y personas vinculadas al sector agrícola y ganadero, el arzobispo de Toledo ha agradecido a la organización agraria la iniciativa que ha tenido solicitando esta misa en la Catedral, “un acto de fe, de esperanza y de caridad” y un gesto “maravilloso”.



Cerro Chaves ha esperado que la situación de sequía que vive España “cambie” y que llueva “abundante”. “Tiene que llover a cantaros”, ha suplicado el arzobispo toledano citando a un cantautor extremeño de su época.



Además, ha hecho referencia a todas las personas que viven en estos momentos “un drama inmenso por la sequía”. “Un drama de dolor y un drama de cosechas prácticamente ya perdidas”, ha destacado.



Dicho esto, el arzobispo toledano ha comentado que no ve mala idea que los niños en las escuelas pidan todos los días para que haya lluvia abundante que riegue “nuestros campos tan necesitados”, tal y como ocurre —ha recordado— en Tierra Santa. “A lo mejor tendríamos que hacerlo también pronto en España”, ha señalado.



Ha afirmado que entiende la preocupación del sector agrícola y ganadero y de la sociedad en general, por lo que les ha animado a emprender “esta campaña para que llueva”, a la cual se suma el arzobispo y toda la Iglesia que camina en Toledo. “Vamos a pedir la lluvia también en Castilla-La Mancha”, donde todos los obispos —ha aseverado— están preocupados por esta realidad.



Tras recordar que la Iglesia históricamente ha pedido en tiempos de sequía, ha hecho hincapié en que la respuesta de la Iglesia sigue siendo “estar cerca de los que sufren, de los que tienen dificultades y de los que piden a Dios e imploran la lluvia tan deseada”.



“Nosotros creemos en la fuerza de Dios y humildemente pedimos la lluvia, imploramos la lluvia”, ha instado el arzobispo de Toledo, quien también ha pedido a todas las instituciones que apoyen el campo y la ganadería. “Pedimos la lluvia para nuestros campos y para todas las personas que viven del campo”, ha insistido.