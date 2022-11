Indignación en las redes por la nueva campaña de publicidad del Gobierno de PSOE/PODEMOS : "Nos tomáis por gili..."

En la nueva y última campaña del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, tacha a los consumidores de gas y electricidad de “derrochólicos”, en una torpe y burda comparación con Alcohólicos Anónimos, que ha provocado el lógico malestar y enfado de muchos usuarios.



Los mismos que no han dudado en pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que retire esta campaña y pida disculpas.



En la nueva campaña, a través de un video se simula una reunión de Alcohólicos Anónimos, pero en esta ocasión son ADICTOR a gastar energía. “Por favor borrad esta basura ya y pedid disculpas”, “es una vergüenza de publicidad. Para las personas que hemos sufrido y sufrimos en nuestro entorno problemas con el alcohol es una falta de respeto”, “estos imbéciles hablando de derrochar, cuando hay gente que no podrá encender ni calefacción ni estufas, este invierno”... y así un largó, larguísimo etcétera de reproches a una iniciativa que provoca “vergüenza ajena”.



El Gobierno de PSOE/PODEMOS que no duda en inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos hasta niveles nunca vistos, carga contra los que acostumbran a "poner la calefacción al máximo y luego ir por casa en calzoncillos". El disparate llega hasta tal punto, que han habilitado un test para que los ciudadanos calculen su "grado de derrochólico", que será muy alto si osan estar en casa en ropa interior.



Bajo el lema “de malgastar energía también se sale”, el vídeo hace hincapié en esta idea: «Todos somos derrochólicos. Todos, de algún modo, malgastamos energía sin darnos cuenta. Es el momento de reconocerlo y de cambiar». Sobra decir que son muchos los usuarios que recuerdan a Sánchez que sus vuelos en Falcon, o que ha sido precisamente su Gobierno y su gestión la que ha llevado a los ciudadanos a esta situación, con la inflación por las nubes y con más de un millón de hogares en situación de pobreza extrema.