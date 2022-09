De Luz: “Para el PP, cualquier política de ayuda a las personas es despilfarro”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 02 de septiembre de 2022 , 18:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“El PP es un partido instalado en la mentira, en la exageración y en el insulto”. Así de contundente se ha expresado Lucía de Luz, concejala socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Guadalajara, con respecto a las declaraciones que, hace unos días, Jaime Carnicero hacía en relación a la política económica municipal del Gobierno municipal de Alberto Rojo.



En la misma línea, De Luz ha mostrado indignación ante las afirmaciones manifestadas por el principal partido de la oposición. “Según el PP, estábamos arruinando al Ayuntamiento cada vez que este Gobierno socialista ha dado un paso al frente para conceder ayudas a autónomos, pequeñas empresas y a los que peor lo estaban pasando”, ha criticado la concejala socialista. En definitiva – ha sentenciado De Luz – “para el PP, cualquier política de ayuda a las personas es despilfarro. Todo lo que no sea recortar, es despilfarrar”.



En referencia a la deuda municipal, la concejala socialista ha recordado que “es perfectamente sostenible”. “Esta deuda – ha continuado De Luz – es como la de cualquier vecino que paga religiosamente su hipoteca. Obras que se pagan de manera sostenible a largo plazo, como cualquier familia que paga su coche o vivienda”. Así, la responsable de Hacienda en el Ayuntamiento ha recordado al PP que “no es quiebra, es una gestión eficiente de recursos”. “Si no pidiésemos préstamos, el dinero de algunos proyectos iría a coste del recorte en gastos municipales, como la limpieza o alumbrado”, ha declarado De Luz.



Por ello, De Luz ha pedido al PP “responsabilidad y seriedad”. “Aconsejo al señor Carnicero que deje de hacer el ridículo. No hay ruina, ni tasa de terrazas, ni tasa por rótulos en comercios”, ha afirmado la concejala de Hacienda. Con todo, De Luz ha invitado a quien sea que mande en el PP a “hablar claro”. “Si desde el PP quieren recortes en ayudas, que las propongan. Si quieren que el Ayuntamiento mantenga millones en el banco mientras la gente necesita ayuda, que lo digan explícitamente”, ha exigido de Luz.



Por otro lado, la concejala de Hacienda ha recordado que Alberto Rojo, alcalde socialista, siempre ha hablado con claridad, a diferencia del PP. “Nosotros dijimos que íbamos a movilizar todos los recursos disponibles para ayudar a las personas y para potenciar el crecimiento de la ciudad y en eso estamos. Y lo estamos haciendo de manera eficaz y responsable”, ha finalizado De Luz.