DULCE DESPERTAR : Le llaman a las ocho de la mañana para decirle que le ha tocado el Euromillones

martes 23 de agosto de 2022

El sorteo del Euromillones se divide en dos partes que no todos los jugadores conocen. Por un lado, está el bote general, que en el último año ha llegado a alcanzar los 230 millones de euros, su tope máximo hasta el momento, y por otro, está el sorteo adicional de 'El Millón'.



Se trata de un premio que, como bien dice su nombre, otorga un millón de euros a un ganador aleatorio. Esto es posible gracias a un código alfanumérico que está incluido en todos los boletos por el hecho de comprar una participación en el Euromillones.



Este es precisamente el premio que ha conseguido un ciudadano de Gandía, que el pasado 17 de agosto recibió una noticia inigualable, nada más despertarse. Según apuntan en el diario Levante, el afortunado recibió una llamada las 8 de la mañana advirtiéndole que debía acudir al comercio de la administración de loterías situada en la calle Duc Alfons el Vell de la ciudad valenciana.



Ante su sorpresa, el premiado preguntó al dueño de la administración que le había llamado a qué se debía esa petición y fue cuando le comunicó que era el ganador del sorteo 'El Millón' del Euromillones, lo cual le convertía en millonario al instante.



El gerente del establecimiento, Salvador Malonda, ha destacado en el diario local que se trata de un jugador frecuente que acudía cada semana a comprar tu ticket correspondiente para este sorteo. Además, lo curioso es que siempre utilizaba la misma combinación de números, aunque esta no ha sido la razón de su premio.



Malonda asegura que el ganador le pregunto si estaba de broma con la noticia, puesto que no se lo podía creer. De momento no se conocen más detalles de nuevo millonario levantino, que una vez le quiten los impuestos correspondientes de la Agencia Tributaria, tendrá en su cuenta un premio de 808.000 euros.