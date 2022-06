"Lazo rosa, Tetas de Viana por la Vida" : la última foto antes de llegar a la cima

domingo 12 de junio de 2022

En la mañana de este sábado ha quedado inaugurada la escultura simbólica ‘Lazo rosa, Tetas de Viana por la Vida’, un monumento en el que a partir de ahora todos aquellos que visiten los cerros gemelos que coronan la Alcarria podrán hacerse su última foto divertida antes de llegar a la cima. De igual manera, esta inauguración supone el último acto antes de culminar el proyecto ‘Tetas de Viana por la Vida’, que tocará también su cima con la colocación del lazo rosa más grande del mundo sobre una de las tetas el próximo 8 de octubre.



Cerca de un centenar de personas ha acudido a la inauguración en el mismo día en que se celebraba la fiesta patronal de San Antonio en Viana de Mondéjar, también la misma jornada en la que el Nobel Camilo José Cela realizó su famoso viaje a la Alcarria. Laura Domínguez, quien también ha sido la artífice del diseño de la escultura simbólica junto a Fernando Toquero, así como del proyecto Tetas de Viana por la Vida junto al Ayuntamiento de Trillo, se ha encargado de presentarlo e introducirlo.



Antes de tomar la palabra, uno a uno, los intervinientes en el acto han ido deshaciendo los lazos que sujetaban la tela rosa con la que la escultura ha permanecido cubierta hasta ese momento, el de su inauguración oficial.



La diseñadora guadalajareña, reconocida enamorada de la Alcarria y de todos sus encantos, ha explicado que, al igual que le sucedió a Cela hace ahora 76 años, “nosotros estamos aquí porque la belleza de los montes gemelos de las Tetas de Viana nos parece pura poesía y nos inspira”, a lo que ha añadido que “entendemos que el hecho de que se llamen tetas nos permite hablar de la ciencia y de su trabajo para erradicar el cáncer de mama, erradicarlo además desde el principio, desde la prevención, desde la visualización, hasta llegar, por supuesto, al tratamiento”.



Representantes de la Asociación de Mujeres de Trillo, María José Ranera y María Teresa Bodega, han sido las siguientes en tomar la palabra para mostrar su apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer y para defender la importancia del trabajo que desempeña la entidad. En este sentido, han anunciado la organización de un acto solidario el próximo 19 de agosto en Trillo, cuya recaudación será donada a la labor de AECC Guadalajara.



Por su parte, Carmen de Juan, radióloga y responsable de la Unidad Central de Lectura para la detección precoz del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid, ha puesto el acento sobre esa importante labor, la detección precoz del cáncer de mama, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad que no se puede prevenir y sobre la que una actuación temprana es clave para conseguir la curación.



Carmen Heredia, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Guadalajara, ha subrayado también la importancia de la investigación, una labor en la que está volcada la AECC, al igual que en su trabajo de acompañamiento y apoyo a personas con cáncer y sus familias, especialmente en entornos rurales, pues se trata de “un tránsito duro que tratamos de que sea lo más agradable posible”, en palabras de Heredia.



El alcalde de Viana de Mondéjar, Jesús Rodrigo, ha admitido que, gracias a la colocación de la escultura simbólica, su fiesta patronal este año sería “más especial aún”.



Eduardo Cernuda, concejal de Barrios, teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Trillo y oriundo de Viana de Mondéjar, ha sido el último en intervenir, antes de descubrir el monumento. Cernuda ha puesto en valor el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento de Trillo desde el pasado 2021 por hacer de las Tetas de Viana un lugar de peregrinación y de concienciación por la vida y en la lucha contra el cáncer de mama, y ha animado a todos a que apoyen la causa y acudan el próximo 8 de octubre de 2022, “para que podamos conseguir ese récord tan importante y celebrarlo como se merece”.



Después de las intervenciones, todos han posado para la foto de familia junto al monumento, tras lo cual, el resto de los asistentes han podido estrenar la escultura, realizándose su fotografía con las Tetas de Viana de fondo, sacando sus caras de forma divertida a través del ojal del lazo y con un cartel junto a sus cabezas en el que se puede leer: Yo vendré el 8 de octubre de 2022 a las Tetas de Viana para hacer el lazo rosa más grande del mundo.



Un proyecto con recorrido y un reto internacional



El Ayuntamiento de Trillo trabaja en el proyecto Tetas de Viana por la Vida para apoyar la investigación, la detección precoz y la lucha para evitar y minimizar el cáncer de mama. Pretende que este paraje sea un punto de peregrinación en la lucha contra el cáncer, convirtiéndolo en un reto deportivo, saludable y vital, motivo de orgullo para quienes hagan cumbre en la meseta rocosa con vistas a los páramos alcarreños de los valles del Tajo y el Tajuña.



En 2016, estudiantes de todo el mundo ubicaron un lazo rosa de gran escala en la cumbre de las Tetas de Viana, siguiendo los pasos de Cela en el Curso de Verano de la Universidad de Alcalá Journey to the Alcarria. El 17 de octubre de 2021 el Ayuntamiento de Trillo organizó un simbólico ascenso, junto a miembros de la Asociación de lucha contra el Cáncer de Guadalajara, la doctora Carmen de Juan, radióloga y responsable de la Unidad Central de Lectura para la detección precoz del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid y de la doctora Mercedes Herrero, ginecóloga presidenta de la Asociación SEDISATO (Sociedad Española para la Divulgación y Desarrollo de Salud para todos).



Ese mismo día, Jorge Peña y su equipo anunciaron que el proyecto Tetas de Viana por la Vida tendría continuidad y vocación de trascendencia, tanto con la colocación de la escultura simbólica el 11 de junio de 2022 como con la futura actividad de despliegue del lazo rosa más grande del mundo el 8 de octubre de 2022. Se tratará de un reto internacional, pues se pretenden sobrepasar las dimensiones del actual lazo más grande del mundo que fue realizado en Dubai en 2021.



Después de conseguir el récord mundial, las Tetas de Viana quedarán para siempre como un lugar de peregrinación que une belleza, lucha por la vida, deporte y salud, todo un reto resumido en el lema impulsado por el Ayuntamiento de Trillo: Lazo rosa, Tetas de Viana por la vida.



Si Camilo José Cela internacionalizó la Alcarria con un libro traducido a más de 20 idiomas, el proyecto Tetas de Viana por la Vida dará impulso turístico al municipio de Trillo y a su vez sensibilizará a la sociedad a favor de la causa para erradicar el cáncer de mama.