"Supervivientes 2022" : Gran estreno, el próximo jueves a las 22:00h en Telecinco

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de abril de 2022 , 12:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

'Supervivientes 2022', la aventura que estás esperando ya tiene fecha de estreno y no es ni más ni menos que el jueves a las 22:00 horas en Telecinco.



No te pierdas la experiencia más extrema en la nueva edición donde los concursantes tendrán que darlo todo desde Honduras y todo lo podrás seguir en Telecinco, el próximo jueves 21 de abril a las 22:00 horas.



Desirée Rodríguez, decimoquinta concursante confirmado de ‘Supervivientes 2022’.-



Desirée Rodríguez es la decimoquinta concursante confirmada de ‘Supervivientes 2022’. Una mujer que se dio a conocer en ‘Gran Hermano 14’ en 2013 y que ahora demostrará todo su poderío en los Cayos Cochinos.



Durante su paso por la casa de Guadalix de la Sierra no dejó a nadie indiferente y sus constantes polémicas la convirtieron en uno de los grandes personajes de la edición que terminó ganando Susana Molina, participante de ‘La isla de las tentaciones’.



El vídeo de presentación de Desi Rodríguez



La exgranhermana se ha mostrado muy entusiasmada con su participación en el reality show en el que estará los próximos meses: “Estoy ansiosa por empezar esta nueva aventura. Voy a darlo todo. Estoy deseando tirarme desde el helicóptero y hacéroslo pasar superbién, así que espero no defraudaros”, aseguraba en su vídeo de presentación.



¿Quién es Desirée Rodríguez?



La sevillana entró a la casa de Guadalix de la Sierra en 2013 y lo hizo cuando ‘GH’ estaba en su séptima semana de concurso. Su llegada fue todo un revulsivo e hizo que los cimientos del hogar más vigilado de España se tambaleasen por completo.



Tuvo un paso muy polémico y protagonizó sonadas discusiones con Carlos y Gonzalo Montoya. Un carácter de hierro con el que se ganó a una audiencia que la convirtió en tercera finalista del reality show, compartiendo podio con Igor Basurko y Susana Molina.



En 2020, la ex gran hermana dio el salto al mundo de la interpretación y trabajó junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi en la serie basada en la vida de La Veneno. Allí interpretó a Paca ‘La Piraña’, la mejor amiga de la mítica musa de Pepe Navarro.