Hiendelaencina: 50 años de Pasión Viviente

jueves 07 de abril de 2022 , 18:34h

El Ayuntamiento de Hiendelaencina en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Diputación Provincial de Guadalajara, Asociación de Jóvenes de las Minas y la asociación Loin de la Encina vuelve a organizar su Pasión Viviente después del parón de dos años debido a la pandemia. Esta representación, la primera que se hizo en Guadalajara, una de las primeras de toda España y declarada de Interés Turístico Nacional, lleva representándose en este municipio desde 1972 con la participación de un gran número de vecinos.



Con la pandemia del Covid en retirada, la normalidad vuelve poco a poco al país y con ella las costumbres y tradiciones de cada pueblo. En Hiendelaencina, tras dos años sin Pasión Viviente presencial, este año vuelve por fin la representación del Viernes Santo en la que se mezcla sentimiento religioso y tradición, y que se ha convertido en una de las señas de identidad del municipio.



Cada año, esta representación congrega a vecinos y amigos del pueblo que durante una semana cosen y preparan con mimo todo el vestuario y los escenarios para el gran día. El Viernes Santo y cuando las campanas marcan las 12 del mediodía, unas 130 personas de todas las edades representan los últimos acontecimientos de la vida de Jesucristo.



Ante un público cada año más numeroso, la Pasión se representa en dos escenarios principales, la plaza y un cerro a las afueras del pueblo con el Alto Rey como telón de fondo, y recrea las siguientes escenas bíblicas: la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de un borrico; la Última Cena, la oración en el Huerto de los Olivos; el Prendimiento; la presencia de Jesús ante Pilatos y Caifás, el arrepentimiento de Judas, la Coronación y Flagelación, la ayuda de El Cirineo, el encuentro con la Virgen, la Verónica y las Santas Mujeres; la subida al Calvario, Crucifixión y el Descendimiento.



Todas las interpretaciones se hacen en riguroso directo, y también las saetas que suenan en los momentos más emocionantes. La implicación, la emoción y la entrega de este pueblo de unos 120 habitantes atrapa a los miles de visitantes que cada año inundan las calles del pueblo y les ha merecido el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional. Pero, la ilusión y las ganas son tantas que el consistorio no descarta iniciar el proceso para que la Pasión Viviente sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.



2 años de Pasión on line



Ni siquiera en marzo de 2020, cuando el estado de alarma por la pandemia del Covid 19 confinó a todo el país, Hiendelaencina quiso renunciar a su Pasión Viviente. Ese fue el primer año, que no se representó en vivo, ya que desde 1972 el pueblo se ha volcado ininterrumpidamente en esta fiesta que vuelve este año con todas las ganas.



Tanto en 2020 como en 2021, los vecinos del pueblo y todos los amigos que habitualmente se acercan a Hiendelaencina a vivir su Pasión Viviente, fueron convocados a seguir y a comentar la retrasmisión en directo desde el Facebook y desde el canal de Youtube de la Asociación de Jóvenes de las Minas, cuya iniciativa fue imprescindible para poder llevar a cabo esas ediciones tan diferentes de la Pasión.



En las ediciones de Viernes Santo bajo pandemia, se emitió el documental “Pasión X Pasión”, elaborado por varios vecinos del pueblo y con la aportación indispensable del fondo documental y audiovisual de la Asociación Loin de la Encina. En el documental, los promotores de la Pasión Viviente hablan y explican sus orígenes. Entre otros, se puede ver al entonces maestro del pueblo, Abelardo Gismera que, junto con el párroco de la época, Bienvenido Larriba, organizaron a los jóvenes y estudiantes del pueblo, para representar la primera Pasión y Muerte de Jesús en 1972. En el documental se recogen testimonios como el de Joaquín Latova, el primero en representar a Jesucristo, que cuenta con emoción como fue aquella primera experiencia, y el impacto que tuvo la representación entre los vecinos. Después se revivió la Pasión Viviente representada en 2017, que fue grabada y editada por la TV Guadalajara Media que generosamente cedió las imágenes para la ocasión.