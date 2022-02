El PP adiverte a Page : “Es el momento de bajar los impuestos, no de subirlos”

jueves 03 de febrero de 2022 , 18:18h

. El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha destacado hoy que el “ambicioso Programa para el Rescate de Autónomos que el PP-CLM elaborará de la mano del sector es “la única solución para hacer frente al infierno fiscal de Page y Sánchez”.



Así se ha pronunciado Rodríguez, en el Pleno de la Cortes Regionales, donde ha detallado que este Programa cuenta con dos líneas fundamentales; ayudas directas al colectivo con inyecciones económicas y, al mismo tiempo, una bajada de impuestos aumentando las bonificaciones fiscales. “Es el momento de bajar los impuestos, no de subirlos”



De esta manera, ha preguntado a Page qué piensa hacer para que no se sigan fugando empresas de nuestra región a la Comunidad de Madrid, ya que, más de 200 empresas de nuestra tierra trasladaron su sede en 2021 buscando condiciones más ventajosas para desarrollar su actividad.



“Nos estamos desangrando económicamente y mientras Page mira para otro lado”, ha lamentado Rodríguez.



Por eso, frente a la inacción del Gobierno de Page, el PP-CLM está trabajando en un Programa Estratégico tras la escucha activa de Paco Núñez con los diferentes sectores afectados y con toda la sociedad civil castellanomanchega.



Una propuesta que incide en dos cuestiones fundamentales, ayudas directas y bajada de impuestos, y ha recordado que el PP-CLM lleva toda la legislatura solicitando que se bajen los impuestos en nuestra tierra. “Nosotros somos creíbles y cuando pedimos que se bajen los impuestos es porque es la filosofía del Partido Popular”.



Así mismo, ha señalado que ninguna nación ha progresado a base de subir impuestos, “es una máxima política”.



Por ello, el GPP seguirá defendiendo un Programa Estratégico para reclamar que se bajen los impuestos, unos impuestos que son muy perjudiciales para estos sectores y para las familias.



Además, ha recordado que muchos autónomos de la región no han podido acceder a las ayudas directas del Gobierno regional por los criterios impuestos por la Junta y por las trabas burocráticas, y, por eso, apostamos por ayudas directas viables que ya se han puesto en marcha en comunidades vecinas como Madrid y Andalucía, y eso ha provocado que baje el paro y se creen nuevas empresas.



También, ha advertido que la economía de Castilla-La Mancha creció por debajo de la media nacional fruto de las medidas de los Gobiernos socialistas que “lastran la economía” y provoca que las empresas no puedan desarrollar su actividad. “Se está generando un sistema perverso en el que los ciudadanos solo tienen que pagar”.



“Ser autónomo en España y en Castilla-La Mancha debería catalogarse como actividad de riesgo, nos están asfixiando y eso es contraproducente y subir impuestos es anómalo”.