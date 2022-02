ALGO NO FUNCIONA : El sindicato CSIF denuncia COLAPSOS en el NUEVO hospital de Toledo, "Este martes un total de 40 pacientes están a la espera de ingreso"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 01 de febrero de 2022 , 14:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los problemas de saturación en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo comienzan a recordar a los que se repetían durante los últimos años en el viejo Virgen de la Salud. Este martes un total de 40 pacientes están a la espera de ingreso, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).



En una nota de prensa en la que alerta de este "episodio de colapso", el sindicato lamenta que, "a pesar de la mayor superficie del nuevo hospital, persisten los problemas que tenía el anterior centro hospitalario". "De hecho, en las últimas semanas se ha producido una media de 20-30 pacientes pendientes de ingreso", aseguran.



Miguel Ángel González, médico del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo y delegado de CSIF, ha subrayado que "no estamos hablando de un pico (de afluencia) puntual" ya que "el número de pacientes que acude es similar, pero se arrastran deficiencias en la organización que tienen como fruto la saturación y el aumento del tiempo de espera".



En ese sentido, ha lamentado que no se permita "la utilización de todos los espacios en el Servicio de Urgencias" y que "no se dan camas de hospitalización de forma adecuada".



De hecho, desde CSIF han recordado que ya advirtieron el pasado mes de noviembre de que la saturación de Urgencias podría persistir en el nuevo hospital debido a que "los puestos para pacientes encamados se iba a reducir y que el número de camas de hospitalización es muy similar" al del Virgen de la Salud.