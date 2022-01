Rubén de la Barrera : “Somos conscientes del equipo que somos, en las victorias y las derrotas”

DEPORTES x deportesguadanewses/8/8/18 Más artículos de este autor Por

domingo 30 de enero de 2022 , 09:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha atendido a los medios en sala de prensa al término del partido. En primer lugar, el míster ha ofrecido su punto de vista de esta derrota, la primera en liga, que sufre el Alba en el Carlos Belmonte. “Nos hemos equivocado en una acción nada más empezar el partido y nos ha costado el gol”. “La segunda parte ya ha sido nuestra y con muchas ocasiones de gol, y aún así, no hemos podido empatar el partido. Alguna vez tenía que llegar la primera derrota en casa, pero toca focalizarnos en seguir adelante”.



“En la segunda parte hemos estado más equilibrados que en la primera, pero hay situaciones que revisar y muchas cosas que mejorar. Ellos han aprovechado muy bien la ocasión que han tenido inicialmente y que ha venido precedida por un error nuestro”.



El gallego se ha lamentado mucho de “un error que nos ha penalizado mucho, pero a partir de mañana hay que centrarse en el próximo partido”. “



Cuestionado por si considera que a su equipo le falta gol, el técnico ha apuntado que “más que falta de gol hoy hemos tenido falta de acierto porque en la segunda mitad no les hemos permitido generar ocasiones y circular. Hay que seguir trabajando”



De la Barrera tampoco ha querido opinar sobre el arbitraje, aunque ha dejado caer que “si hubiese VAR el resultado sería otro, pero no vamos a hablar de esto”.



Sobre Fran Álvarez, que ha tenido que retirarse lesionado en la primera mitad, ha señalado que “tiene unas molestias en la rodilla y el lunes seguro que podemos saber algo más. Hay que esperar”.



El entrenador ha incidido en que “nosotros somos muy conscientes del equipo que somos, tanto en las victorias como en las derrotas”. “Parece que los días que generas mucho va todo bien, y cuando no, pues que te falta gol. En la primera parte hubo dos o tres situaciones de desajustes nuestros y el Sevilla Atlético los convirtió en algo positivo para su equipo”.



Por último, ha apuntado que, en definitiva, “hemos estado bien, pero hay que revisar las cosas que se han hecho mal y volver a ser el equipo que éramos”, ha finalizado.