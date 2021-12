The Economist : La economía española fue la peor gestionada durante la pandemia

martes 28 de diciembre de 2021 , 20:42h

El semanario financiero británico The Economist ha situado a la economía española como la peor de la OCDE desde que comenzó la pandemia hasta el tercer trimestre de 2021.



En base a los datos de este organismo, The Economist deja a España en el puesto 23 de los 23 analizados en cuanto a evolución del PIB y de la renta per cápita, POR DETRÁS de todos los mayores competidores europeos y mundiales del país.



Según el prestigioso semanario, la pandemia ha creado ganadores y perdedores económicos a nivel mundial, situando a España entre los PERDEDORES.



La economía española está todavía por debajo del nivel previo a la pandemia en 6,6 puntos, la mayor distancia de entre los países más industrializados del mundo.



Noruega ya está un 3,5% por encima de finales de 2019, mientras que Dinamarca, Suecia y Estados Unidos ya han superado también las cifras previas al coronavirus. Gran Bretaña, Canadá, Japón, Francia e Italia están todavía por debajo, pero a niveles cercanos ya y muy alejados de las cifras que marca España.



La situación es muy parecida por lo que respecta a los ingresos en los hogares: en un indicador que recoge las correcciones pertinentes por la inflación España vuelve a repetir en el último puesto y en este caso la caída es del 6,3%, mientras que la de Gran Bretaña es de un 2,3%.



The Economist señala que España no sólo ha sido de los países en los que el mercado laboral ha tenido un PEOR COMPORTAMIENTO, sino que además el Gobierno ni ha ayudado a mantener los puestos de trabajo a través de masivas subvenciones a las empresas -como por ejemplo han hecho los países bálticos-, ni ha compensado a los trabajadores, por lo que el resultado final es esa enorme pérdida de poder adquisitivo de los hogares que sólo se puede comparar con la de Austria, que este aspecto ha tenido cifras parecidas a las españolas.