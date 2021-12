Merino avisa: “Es una gran irresponsabilidad que el Gobierno de Page no acepte la propuesta del PP-CLM de repartir test a los ciudadanos para contener la expansión del virus”

jueves 23 de diciembre de 2021 , 13:47h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha avisado hoy que es una “gran irresponsabilidad” que el Gobierno de Page no haya aceptado la propuesta del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, de repartir test de antígenos a los castellanomanchegos para contener la expansión del virus.



Así se ha pronunciado Merino, en rueda de prensa, donde ha insistido en la necesidad de que se ponga en marcha esta propuesta de poner a disposición de los ciudadanos un test gratuito y financiar al 50 por ciento otros dos más, una medida que ya se está haciendo en otras comunidades y está teniendo unos datos muy buenos.



En este sentido, ha asegurado que se trata de una medida de prevención para evitar contagios y contener el virus, tal y como lo ha recomendado la OMS y el propio Ministerio de Sanidad.



“No entendemos el No es No de Page, únicamente porque lo propone el PP-CLM, y no entendemos la irresponsabilidad del Gobierno regional de no querer realizar test a todos los castellanomanchegos antes de le llegada de las reuniones y encuentros navideños”, ha indicado Merino.



De esta manera, ha advertido que en las farmacias está habiendo escasez de test de antígenos, y ha preguntado a Page por qué presumió de aprobar una Ley pionera de reserva de material sanitario y no ha adquirido test suficientes para que los castellanomanchegos puedan hacerse este tipo de pruebas.



Ante esta situación, la portavoz del GPP ha advertido que, ante la falta de previsión de Page, al inicio de 2022 se tomarán medidas restrictivas en Castilla-La Mancha.



CLM, la comunidad que menos pruebas diagnósticas realiza



Además de esto, Merino ha lamentado que el consejero de Sanidad haya presumido de que nuestra región sea la comunidad con menor incidencia, ya que, al mismo tiempo, es la región que menos pruebas diagnósticas está realizando (1.973 test por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional está en 3.443 por cada 100 mil habitantes).



Por ello, ha exigido a Page una mayor responsabilidad y le ha pedido que “no eche campanas al vuelo” en una situación de crisis sanitaria.



Ayer se aplicó el rodillo socialista y perdió toda la sociedad castellanomanchega



Por otra parte, ha recordado que ayer el Gobierno de Page no quiso atender ninguna de las casi 700 enmiendas que ha presentado el PP-CLM a los presupuestos regionales de 2022, a pesar de que se trataban de propuestas que representan a los colectivos de esta región.



Así, ha indicado que cuando llego la hora de la votación, Page aplicó el rodillo de su mayoría absoluta, “que se le ha subido a la cabeza”, con su manera de hacer política “con arrogancia y soberbia” a la que ya nos tiene acostumbrados.



“Ayer ganó el rodillo de Page y perdieron los agricultores y ganaderos, los autónomos y las pymes, las familias, los profesionales sanitarios, y nuestros pueblos y ciudades”.