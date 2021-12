«Esta Navidad, cada portal importa»: Llamada de Cáritas a la generosidad con una sociedad herida, más pobre y frágil

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de diciembre de 2021 , 12:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara pone en marcha la Campaña de Navidad 2021 invitando a poner la mirada en “los miles de portales donde no hay mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes”.



Con el lema “Esta Navidad, cada portal importa”, Cáritas lanza una llamada a la colaboración económica y a poner en práctica la generosidad con las personas en situación más precaria en una sociedad herida, mucho más pobre, frágil y vulnerable.



Cada día nos damos de bruces con una realidad que queríamos vislumbrar diferente, como si fuera el espejismo de una nueva normalidad distinta y mejor, llena de fiesta, de color y de ensoñación y pesar de ello y como se constata en el último Informe de la Fundación FOESSA, “son ya 11 millones de personas las que se encuentran en una situación de exclusión social en España, 2,5 millones más que en el 2018”. Este deterioro va dejando una profunda huella de desesperanza y de incertidumbre con graves consecuencias para las condiciones de vida y los niveles de integración social de las personas y las familias.



A pesar de todo esto, la Navidad llega como el tiempo favorable en el que Dios se hace presente en medio de nuestra historia para igualarse a nosotros como lo que somos, hombres y mujeres, humanidad y barro, fragilidad y posibilidad. Y al igual que Él se hizo presente en el pesebre de un portal a las afueras de una pequeña aldea, en medio de una sociedad convulsa y dividida, hoy también se hace presente en la vida de las personas que están sufriendo pobreza y desigualdad en las orillas de los caminos, en las víctimas de los discursos de odio, de trata y de abuso.



Hoy, al igual que hace más de 2000 años, Dios sigue naciendo en el corazón de cada persona y espera ser acogido en el pesebre de nuestras pobrezas y anhelos, en el portal de nuestras casas y de nuestros sueños. Sigue haciéndose presente en medio de las más de 250 millones de personas migrantes que cuestionan nuestras fronteras y nuestro modelo de sociedad globalizada, en la que todo está conectado, pero en la que los valores humanos y éticos se diluyen y la transforman en sociedad líquida, desvaída y fugaz.



Reconstruir una sociedad distinta



Esta Navidad nos trae una nueva oportunidad para dejar nacer lo mejor que somos y compartirlo con el resto de las personas para celebrar y agradecer, pero, también, para tener presentes y muy cerca a quienes no llegan a fin de mes ni saben si podrán reunirse y brindar por nuevas oportunidades.



Por ello Cáritas invita a dedicar esta Navidad a reconstruir una sociedad distinta, con sabor a fraternidad, en la que aprendamos a mirar a los demás como personas, dignas de los mismos derechos humanos y de la misma capacidad de amar y de ser amadas.



La Campaña de Navidad se desarrollará a partir de hoy, 13 de diciembre.



Durante la semana del 13 al 19 de diciembre se tendrá la tradicional recogida de alimentos y donativos en Centros Escolares y Comunidades Parroquiales de toda la diócesis.



El día 25 de diciembre, Navidad, la colecta en todas las parroquias de la diócesis, se destinará a Cáritas.



En diversos pueblos y localidades se realizan Belenes, rastrillos solidarios, rifas, mercadillos, etc… para recaudar fondos para la Campaña de Navidad de Cáritas



El día 27 de diciembre, en la plaza Mayor de Guadalajara, con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad, se tendrá la tradicional recogida de Juguetes a lo largo de todo el día, y al finalizar la jornada se entregarán los juguetes a las Caritas Parroquiales por tramos de edad para que se distribuyan en las familias que Cáritas atiende y acompaña.



Vivamos esta Navidad con conciencia de pueblo, de vecindad y familia, con mirada cercana y sensible, consciente y capaz de pisar la tierra y andar los caminos de la cotidianidad de forma más amable y solidaria, más fraterna y esperanzada, participando con el resto de personas en la construcción de una comunidad que cuide y celebre el encuentro y la vida desde el amor y desde la solidaridad que nos habitan.



Colabora con Cáritas. Cada Gesto cuenta.