Ignacio Garriga, en TRECE: "Estamos viendo lo impensable en Cataluña; amenazas a un niño de cinco años"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de diciembre de 2021 , 07:26h

La familia del niño de cinco años de Canet de Mar que pidió recibir el 25% de las clases en castellano ha pedido a la Justicia que obligue a la Generalitat a garantizar la seguridad del alumno, después de las amenazas y el acoso recibido en redes sociales, y el señalamiento de la propio gobierno autonómico de Pere Aragonès.



Sobre este asunto, Ignacio Garriga, presidente de Vox en Cataluña, se ha pronunciado en 'El Cascabel' de TRECE, denunciado que esta situación es un claro ejemplo de la anormalidad democrática orquestada desde el Gobierno de la Generalitat. "Esto es una anormalidad democrática que tenemos que sufrir los que vivimos en Cataluña con el silencio cómplice del Gobierno de la Nación. Hay que decirlo alto y claro: estas amenazas están siendo promovidas desde la Generalitat y desde un consejero que se sienta en el Gobierno de la Generalitat. Eso sí, son los amigos del presidente de la Generalitat los que acuden a los colegios y a los domicilios de estas familias y quién están llevando a cabo el mayor pisoteo de derecho y libertades que hemos visto en Cataluña en años".



"Están llegando a amenazar a un crio de cinco años. Lo que no pensábamos que podíamos ver en Cataluña lo estamos viendo. Por desgracia tenemos que ver que los medios de comunicación subvencionados por la Generalitat silencian la realidad de estas familias y ante esto Vox, como no podía ser de otra manera, ha ofrecido la ayuda que necesiten y hemos anunciado querellas contra todos aquellos que están motivando estas campañas de odio", ha señalado el líder de Vox en Cataluña.



En este sentido, Garriga ha anunciado con presentar diversas querellas contra los políticos que no cumplan el fallo del Supremo y aseguren que el niño de Canet de Mar reciba el 25% de sus horas lectivas en castellano: "Al igual que sentamos en el banquillo a los autores del golpe de estado, sentaremos si es necesario al consejero de Educación de la Generalitat porque hay que decirlo alto y claro: basta ya de que tengamos que vivir bajo el yugo separatista. Es urgente que defendamos el derecho legítimo de multitud de catalanes. Por eso hemos exigido que se suspenda la autonomía en Cataluña, porque aquí no podemos disfrutar de los derechos recogidos en nuestro marco jurídico y tampoco de la libertad en mayúsculas".



También se ha referido a los autores de las amenazas en redes sociales, contra los que también tomarán medidas judiciales: "En primer lugar, contra el mosso d' esquadra Albert Donarie y también contra el escritor Jaume Fàbrega. También contra muchos otros que están utilizando las redes sociales para realizar una campaña de hostigamiento". Este jueves se va a convocar una manifestación en la puerta del colegio por una plataforma perfectamente subvencionada por la Generalitat. El mismo consejero acudirá al colegio, no sabemos para qué, pero seguro que para avivar el fuego y no ponerse al lado de la familia y del niño de cinco años".



"No lo sabemos, sin embargo, seguramente tengamos que presentar en los próximos días una querella por desobediencia, y sentaremos al responsable de Educación y al mismo presidente de la Generalitat. Si para defender los derechos y las libertades tenemos que sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat y exigir la suspensión de la autonomía lo haremos. Nosotros no hemos venido a seguir con esa política de compadreo con el separatismo que llevan ejerciendo durante tantos años otras fuerzas políticas", ha subrayado Garriga.