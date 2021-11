Merino: “El vacuno de leche no tendría que manifestarse si Page y Sánchez ayudaran al eslabón más débil de la cadena alimentaria”

miércoles 17 de noviembre de 2021

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha dejado claro que el sector del vacuno de leche no tendría que manifestarse “si el gobierno de Page y el de Pedro Sánchez atendieran al eslabón más débil de la cadena alimentaria”, ya que en esta situación tan crítica para el sector ganadero y el agrario, “ambos gobiernos socialistas no han dado ni una sola solución a las reivindicaciones del sector”.



Así lo ha manifestado hoy en la tractorada y concentración del sector del vacuno de leche que ha tenido lugar en Talavera, y a la que han asistido también el portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, y otros concejales del PP.



Merino ha explicado que los agricultores y ganaderos “no pueden ya soportar la situación derivada del bajo coste por el que venden la leche y la carne, y el alto coste que tienen los precios de producción. “Se trata del eslabón más débil de la cadena alimentaria y tiene una gran indefensión”, ya que como ha añadido, desde fuera ponen el precio de la leche y la carne y por otra parte le ponen el precio a la luz, el gasóleo, los piensos o los salarios, “y el agricultor y el ganadero no pude decir nada”.



Por eso, como ha reiterado la portavoz, la situación “es insostenible” para muchas familias, sobre todo de la comarca de Talavera, donde se concentra el 80 por ciento de la producción de ganado vacuno de leche y de carne de la región. “Las rentas de estas familias ya no pueden más” y son alrededor de 2.000 los empleos directos que se generan, a los que hay que sumar la cadena económica que se genera entorno a la producción del ganadero.



Ha recordado que el PP presentó en las Cortes regionales una serie de medidas para que los gobiernos regional y nacional ayuden a nuestros agricultores y ganaderos que sostienen la economía de Castilla-La Mancha, y fueron votadas en contra por Page y el PSOE “algo especialmente grave, cuando representan el 17 por ciento del PIB regional”, y si no reciben auxilio “se estará resquebrajando nuestra economía”.



Para Merino esta situación insostenible se aliviaría si Page y Sánchez ayudaran al “eslabón más débil de la cadena alimentaria” y en ese sentido ha recordado que hay una ley de Cadena Alimentaria que está si aprobar, mientras sigue la subida “desorbitada” de los costes de producción “y no se hace nada”. Un ganadero, ha especificado, vende la leche más barata que el agua, mientras que la luz le cuesta un 300 por ciento más; y los piensos se han encarecido un 70 por ciento, lo mismo que el gasóleo agrícola.



“Si los gobiernos se dedicaran a gobernar, a ser responsables y a atender las reivindicaciones y necesidades de los ganaderos, esto no pasaría”. Para Merino la solución es poner en marcha la Ley de Cadena Alimentaria “que ya debería estar aplicándose”.



Por otra parte, se ha referido al Observatorio de Precios Regional que Page dijo que iba a ser una solución a la crisis de los precios, “y no sabemos lo que se hace allí aparte de haber sido un titular en los medios”.



Finalmente Lola Merino, ha comentado que mientras Page se encuentra en los Emiratos Árabes, la región sigue acumulando problemas que pasan por la angustia de los ganaderos, y por eso ha dejado claro que desde el PP de Paco Núñez “siempre vamos a estar con nuestro sector agrario porque es la base económica de nuestra región, y vamos a seguir exigiendo soluciones tanto a Page como a Sánchez”.



HARTAZGO DEL SECTOR



Por su parte, Santiago Serrano ha apuntado que el sector bovino lácteo “trabaja para perder dinero y se manifiesta en toda España”, pero concretamente, el de Talavera y comarca se encuentra en una situación de “inferioridad” con respecto al resto de productores y explotaciones de España, que sí cuentan con respaldo para el control lechero o reciben financiación para asistir a ferias relacionadas con el sector.



A reglón seguido ha recordado que el PSOE de Talavera en esta legislatura se “cargó” el Open de Ganado Frisón antes de la pandemia y tumbó en Pleno y “sin miramientos” la propuesta del PP consultada con el sector, de reclamar ayudas al control lechero. Los populares plantearon también un plan de protección genética “para respaldar el buen hacer de nuestros ganaderos” y que puedan ofrecer una producción de mayor calidad, de la misma manera que se pedía financiación no sólo para el Open, sino para otras ferias relacionadas con el sector y que los ganaderos puedan acudir a las de fuera de Talavera.



Sin embargo, lejos de ayudar, “el PSOE hace de relaciones públicas de Page, del ministerio de Agricultura, y de Sánchez”, ha dicho Serrano, que ha calificado de “inconcebible” que el PSOE no se ponga del lado de un sector tan fundamental para Talavera y comarca que engloba también a toda una industria auxiliar, “y sí se postule al lado de sus jefes para no molestarles demasiado”.