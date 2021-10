Rubén de la Barrera: “Son tres puntos más, pero esto es muy largo y hay que tener paciencia”

domingo 31 de octubre de 2021 , 19:21h

El técnico del Albacete Balompié, Rubén de la Barrera, ha valorado la victoria de esta noche al término del encuentro. “Hay varias lecturas del partido porque nos hemos enfrentado a un equipo con grandes trabajadores y de mucha paciencia”. “Nosotros hemos generado muchísimas ocasiones de gol que no hemos logrado culminar. Dentro de ese escenario, si hacemos el 2-0, vas con algo más de desahogo, pero con el 1-0 hemos competido y sufrido mucho hasta el final”.



Sobre el goleador, el gallego ha afirmado que “Jeisson ha estado muy bien atacando, dando profundidad y es un jugador difícil de defender”. “Le he visto cómodo y me alegro por él”.



Cuestionado por el pinchazo de ayer del Villarreal B, el entrenador ha apuntado que “en esto también tiene mucho que ver cómo afrontes cada partido mentalmente y emocionalmente”. “Todos los equipos tendrán partidos mejores y otros peores. Nosotros en el 50% de los partidos hemos dejado la puerta a cero y creo que es un gran dato. Nos falta crecer de manera ofensiva, pero los rivales, muchas veces, cuando nos buscan no encuentran tampoco la portería. Los partidos están saliendo para ganarlos con más ventaja. Poco a poco. Son tres puntos más y esto es muy largo. Hay que tener paciencia”.



Preguntado por la infinidad de ocasiones que genera su equipo, el míster recalca que “ojalá tengamos un partido en el que terminemos ganando con una diferencia más grande de goles”. “Al final podemos hablar de buena actuación y es verdad que generamos infinidad de ocasiones, pero aún así, terminamos sufriendo. Se corregirá”.



Sobre la defensa, De la Barrera indica que atrás “todos los centrales del equipo están demostrando tener una profesionalidad enorme. Son grandes jugadores y profesionales”.



Por último ha confesado que tiene muchas ganas de poder contar con toda su plantilla. “Es necesario que los que no están poco a poco vuelvan para ayudar al equipo”. “Tengo ganas de que se dé un partido en el que pueda contar con todos a nivel táctico. Hoy, por ejemplo, Manu ha vuelto y ha estado muy bien. Es necesario ganar gente para la causa”.