Acertado diagnóstico del editorial del diario ABC este domingo : El PP se afianza, el sanchismo cae

domingo 17 de octubre de 2021 , 08:15h

A continuación se reproduce el editorial del diariio ABC este domingo 17 de octubre, que lleva por título "El PP se afianza, el sanchismo cae"



A expensas del efecto que produzca en la opinión pública el 40 Congreso del PSOE, cuyo propósito no era otro que entronizar a Pedro Sánchez, los españoles le han hecho al presidente del Gobierno el debate sobre el estado de la Nación que él elude. Y el balance para el presidente Sánchez es rotundamente negativo a la vista de los resultados que ofrece la encuesta de GAD3 para ABC. Los encuestados mantienen en su intención de voto una mayoría alternativa formada por el Partido Popular y Vox, que suman los 176 escaños necesarios para imponerse al bloque de izquierdas y nacionalismos. Los dos diputados con los que se queda Ciudadanos no serían relevantes para el cambio de Gobierno, pero tampoco indiferentes para una legislatura en la que, con la estimación de voto de la encuesta de GAD 3, al nuevo Ejecutivo no le sobraría ningún voto. Comparando los resultados de la encuesta con los de las elecciones generales de noviembre de 2019, el PSOE pierde 17 escaños y Unidas Podemos 11, aunque el factor determinante de la remontada del PP -de 89 a 125 escaños, incluidos los dos de Navarra Suma- es la caída en picado de Ciudadanos, en riesgo de quedar fuera del Congreso de los Diputados en la siguiente cita con las urnas.



Con estos porcentajes, el sondeo vaticina que hoy en día sería imposible que Sánchez volviese a montar un ‘Gobierno Frankenstein’ apoyado con los votos de los separatistas catalanes y los proetarras, quienes a diferencia del PSOE salen bien parados en la foto de la intención de voto en este momento. Es decir, el único que sufre un desgaste evidente es el Ejecutivo de coalición, que se deja 28 escaños mientras ERC, Junts, la CUP o Bildu, los compañeros de viaje que Sánchez eligió para que le llevaran a La Moncloa no sufren ni un rasguño. Visto que ha fracasado en su intento de mermar el problema separatista con la entrega de privilegios de todo tipo (desde los indultos a los golpistas a doblar la inversión del Estado en Cataluña respecto a Madrid, por ejemplo), el líder socialista es incapaz de sacar, al menos, algún rédito electoral que mejore la posición de su partido (o de la sigla que lo representa, el PSC) en aquella región.



En coherencia con este cuadro de situación que dibuja el sondeo, el PP es visto como el partido ganador por el 34 por ciento, aunque no debe descuidarse pues el PSOE sigue a corta distancia, lo que advierte a los populares de que cualquier exceso de confianza en la victoria en las urnas puede hacer fracasar esta tendencia preelectoral. La evolución de las encuestas de GAD3 también muestran una recuperación del voto de Vox a costa de los populares, quienes tienen el doble trabajo de evitar fugas por su derecha y sumar por el centro. El acuerdo de renovación de órganos constitucionales ha sido un acierto estratégico del PP, porque lo resitúa en un plano de oposición constructiva necesario para seguir recuperando voto moderado y oscilante, que es decisivo para garantizar una sólida mayoría alternativa.