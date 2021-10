Echániz: “El PP es la alternativa centrada y transversal que pretende conjugar todas las opciones de la sociedad española frente a un Gobierno social comunista”

martes 05 de octubre de 2021 , 18:38h

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha subrayado que el trabajo realizado en la Convención Nacional del Partido Popular “nos ha permitido mostrar a la sociedad española que el Partido Popular es la única alternativa posible que tiene España. Una alternativa centrada, de amplio espectro y transversal que pretende conjugar todas las opciones y deseos de la sociedad española frente al sanchismo y al Gobierno social comunista”.



Echániz ha apuntado que en un país democrático “lo peor es gobernar solo para los que te han votado, y desgraciadamente este gobierno solo está gobernando para una parte de España. Frente a esto, el Partido Popular, desde la centralidad, quiere gobernar para todos, porque tenemos un partido de alto espectro que quiere prosperidad para todos”.



El diputado nacional ha asegurado que el Partido Popular ha demostrado a los ciudadanos “que es un partido unido y fuerte que cuenta con equipos muy preparados con ideas, programas y altas capacidades y que está en plena disposición de asumir responsabilidades de gobierno como lo hemos hecho en otras ocasiones para servir a España y mejorar su bienestar y prosperidad”.



A su juicio, “estamos ante un PSOE profundamente desgastado, que ha hecho la peor de las gestiones para los intereses de los españoles”. Sin ir más lejos, ha hecho referencia a cómo la radicalidad de este Gobierno de socialistas y comunistas “está perjudicando directamente” a los españoles con el caso Puigdemont. Echániz ha criticado que la Abogacía del Estado “esté trabajando para que Puigdemont no venga y no perjudique la legislatura a Sánchez”. Asimismo, ha apuntado que si Puigdemont regresara España “Sánchez perdería la capacidad para aprobar impuestos por los independentistas, catalanistas y Bildu, y por lo tanto su legislatura podría complicarse desde el punto de vista presupuestario, legislativo e incluso de duración de la legislatura”.



Por todo ello, ha dicho “es frustrante ver cómo Sánchez usa los resortes del Estado para sus intereses políticos personales y no para el interés de los españoles”.



Igualmente se ha referido al caso de la ex ministra de Exteriores, la señora González Laya, que está compareciendo antes los tribunales de Justicia de Zaragoza como consecuencia de haber amparado ilegalmente a una persona buscada por la justicia en “un supuesto derecho de secreto”. Esta decisión, “incumplió toda la política de fronteras y ha subvertido el orden constitucional en esta materia tan delicada, afectado incluso a las relaciones con un país vecino y generando problemas en la ciudad de Ceuta”.



En definitiva, “Pedro Sánchez no deja títere con cabeza y aprovecha cualquier circunstancia para sobrevivir perjudicando los intereses de nuestro país en todos los ámbitos”.



El diputado nacional también ha señalado otra problemática como es la subida constante del precio de la luz que, esta semana, se acerca a los 200 euros el MWh, “un récord que genera enormes dificultades a las familias españolas”. Echániz ha reprochado al Gobierno de Sánchez haya triplicado el precio de la electricidad y ha recordado cómo hace años, Podemos y SPOE “gritaban por una subida mucho menor”. Ahora, no solo no dicen nada” tampoco toman medidas desde el Ejecutivo, que es donde se pueden adoptar iniciativas de carácter de gestión que permitan la bajada de este precio” y ha criticado que la excusa de los socialistas sea que la luz viene de fuera. Frente a esto, Echániz ha apuntado que la energía en nuestro país está gravada con impuestos estatales, y por tanto “pueden rebajar estos impuestos para que la factura de la luz no impacte de una forma tan decisiva en la economía de las familias de nuestro país”.



Echániz ha asegurado que “el Gobierno no está haciendo bien las cosas, tiene muchos problemas, tiene que dar muchas cuentas y no lo está haciendo en el parlamento demostrando que es un Gobierno profundamente oscurantista”.



Frente a esto, “queremos proponer a la sociedad española la alternativa del Partido Popular que en estos momentos se está dotando de todos los elementos desde el punto de vista programático, y de equipos, para ganar las elecciones de la mano de un líder, Pablo Casado, que ha sido capaz de formar un equipo unido y de hacer ver a los españoles que son la única alternativa sensata razonable y útil”, ha concluido.