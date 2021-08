Javier Chicote: "Los amigos de Sánchez veranearon con cargo a nuestros impuestos en Lanzarote y Doñana"

El periodista del diario 'ABC' asegura en TRECE que "Sánchez perdió la vergüenza hace mucho, a ver si este año tiene un poco de decoro y no se lleva al grupo de amigos"

jueves 05 de agosto de 2021 , 07:26h

Javier Chicote, periodista de 'ABC', ha recordado en 'El Cascabel' cómo "en el verano de 2019 y 2020, los amigos de Pedro Sánchez veranearon con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tanto en Lanzarote como en Doñana".



Ante las peticiones del periodista a Presidencia para conocer más detalles, asegura que "Transparencia no informó de cuántos fueron y cuánto costó, no recibimos nada respecto a cuánta gente se alojó y cuál fue el importe. Vox y PP lo intentaron pedir también en el Senado, pero no hubo respuesta. Entre sus amigos estuvo Iñaki Carnicero, el enchufado que ha colocado en una dirección general en Fomento. Transparencia no informa porque esta es la forma de gobernar de Sánchez".



En esta línea, Chicote señala que "es probable que este año sus amigos se tengan que pagar las vacaciones como hacemos todos. No descarto nada, porque Sánchez perdió la vergüenza hace mucho, no se deja influir. Tiene un apoyo mediático sin precedentes, habría que estudiar por qué, va capeando escándalos brutales como si no fueran con él. A ver si este año tiene un poco de decoro y no se lleva al grupo de amigos. Fue muy escandaloso todo el año pasado.



Javier Chicote explica que la información le llegó a través de "un amigo de uno de los amigos de Sánchez". Explica en 'El Cascabel' que este "me contó cómo fueron las vacaciones, hasta cómo estaban los langostinos. Sánchez les pidió discreción y que no alardearan de dónde habían estado. Pero yo como ciudadano que paga sus impuestos tengo derecho a saber si el presidente se ha llevado a sus amigos y ha habido un abuso de los recursos públicos. Los langostinos los pagamos entre todos, allí no le pasó a nadie la cuenta. Él se niega a dar cualquier información".