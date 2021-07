Nicolás (CECAM) avisa sobre el “AJUSTE” en la pensión de los ‘baby boomers’: “Si lo hace una empresa privada sería ESTAFA”

lunes 05 de julio de 2021

Así se ha pronunciado Nicolás a preguntas de los medios después de presentar la escuela de negocios International Business University (IBU) en Toledo.



“Ha habido un principio de acuerdo entre agentes sociales y el Gobierno y esta cuestión no estaba en ese acuerdo”, ha afirmado Nicolás, quien ha dicho que si el ministro plantea ahora un tema cuando se acaba de firmar un acuerdo que “no tiene nada que ver con lo que se ha firmado, nos preocupa y mucho”.



“Si tu contratas un plan de pensiones con una empresa privada y tu tienes garantizada una revalorización de esas aportaciones que haces y lo que te quedará cuando te jubiles, y resulta que te jubilas y esta empresa no te paga lo que tu has estado aportando ni cotizando, esto en el mundo mercantil se llama estafa y tu denunciarías a esa compañía privada por estafa”, ha advertido Nicolás.



“¿El estado lo puede hacer impunemente?”, se ha preguntado el presidente de los empresarios castellanomanchegos, quien cree que “lo que hay que hacer es que se oiga clara y alta la protesta de que eso no puede suceder”. “Lo digo por si alguien tiene en cartera que para 2023 esto pueda ser parte de un nuevo acuerdo, nosotros nos vamos a oponer cien por cien”, ha apostillado.



Según ha destacado, “si el Estado tiene intención de hacerlo que sepa que se puede encontrar con miles de demandas de ciudadanos con toda la razón del mundo”.



Además, ha dicho que el ministro matizó sus palabras porque “no tiene respaldo ni de su Gobierno ni de nadie”, al tiempo que ha insistido en que esa cuestión “ni toca ahora ni se puede plantear a los dos minutos de haber firmado un acuerdo”.