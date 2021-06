'Paraíso', 'Raya y el último dragón', 'Sweet Tooth: El niño ciervo' y 'Xtremo' encabezan los estrenos de la semana

viernes 04 de junio de 2021 , 19:50h

Llega el viernes y, con él, un sinfín de novedades a las principales plataformas de entretenimiento entre las que destacamos 'Paraíso', 'Raya y el último dragón', 'Sweet Tooth: El niño ciervo' y 'Xtremo'. Sigue leyendo y conoce todos los estrenos de Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Disney+, Movistar+ y más.



Amazon Prime Video (todas el viernes)

'DOM'

'Seve'



Apple TV

'La historia de Lisey' (viernes)



Disney+ (todas el viernes)

'Kingsman: Servicio secreto'

'Nosotros de nuevo'

'Yo, Robot'

'Mentes poderosas'

'Raya y el último dragón'

'Genius: Aretha'

'Padre de familia' T19



Filmin

'1942: la gran ofensiva' (viernes)

'The Annotated Field Guide of Ulysses S. Grant' (viernes)

'Anton, su amigo y la revolución rusa' (viernes)

'La fuerza de un barrio' (viernes)

'Génesis' (viernes)

'Hermanos (Half Brothers)' (viernes)

'Isaac' (viernes)

'No creas que voy a gritar' (viernes)

'La noche de los Reyes' (viernes)

'Pep' (viernes)

'PVT Chat' (viernes)

'Run' (viernes)

'La Sra. Lowry e Hijo' (viernes)

'El viaje de Javier Hereud' (viernes)



HBO España (todas el viernes)

'Por qué matan las mujeres' T2

'The Walking Dead' T10 Parte 2

'Zoolander'

'Zoolander 2'

'Tomb Raider: La cuna de la vida'

'Cerca de tu casa'

'La corona partida'

'Perdiendo el norte'

'La niebla y la doncella'

'Time Trap'

'Kung Fu Panda 3'

'Somos osos' T1



Movistar+ (todas el viernes)

'Icon. Fotógrafos del rock'

'Paraíso'

'El rey del barrio'



Netflix

'Dentro del cuerpo humano' (viernes)

'Dulce y amargo' (viernes)

'Feel Good' T2 (viernes)

'Las Kandasamy. El viaje' (viernes)

'Los límites de nuestro planeta' (viernes)

'Sweet Tooth. El niño ciervo' (viernes)

'Xtremo' (viernes)

'Por qué adoramos a los gatos' (sábado)