Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, en TRECE TV, sobre la subida de la factura de la luz: "Los españoles merecemos que NO nos engañen"

jueves 03 de junio de 2021

El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la subida de la factura de la luz. A partir de ahora, serán tres los tramos horarios en función del precio de la electricidad, lo que el Gobierno apunta a que permitirá reducir la factura eléctrica a los consumidores que logren desplazar parte de su consumo hacia las franjas más económicas: la madrugada y los fines de semana, aunque las organizaciones de consumo señalan que el efecto será el contrario al elevar el precio de las franjas en las que los ciudadanos necesitan realizar la mayor parte del uso energético.



Ruiz-Jarabo explica que "la ministra María Jesús Montero no dice la verdad cuando dice que no nos deja bajar el IVA la Unión Europea, porque sí nos permiten aplicar a la electricidad un IVA reducido o superreducido.



El problema de España es que tenemos antes de impuestos una energía muy cara porque somos de los dos o tres países de la Unión Europea con más dependencia energética. Tenemos que importar energía y eso supone una dependencia geoestratégico y geopolítica, supone un agujero en la balanza de pago y el consumidor de esta le llega un precio base más bajo que al resto de países europeos, y también tenemos el IVA más caro de la Unión Europea. Si en España se hubiera adoptado el 10% de IVA en lugar del 21%, la tendríamos un 10% más barata. Si fuera un 4%, tendríamos un 17% de ahorro".



El economista aclara que "más allá de decisiones políticas, los españoles merecemos que no se nos engañe. Que se nos diga la verdad y que se baje el IVA del consumo de energía. La decisión dramática para la economía y los consumidores españoles se tomó al poco de llegar Felipe González al Gobierno, pero ninguno de los posteriores se ha atrevido a desandar lo andado. Cuando, sin embargo, hemos soportado el riesgo de la energía nuclear porque al otro lado de los Pirineos han estado funcionando varias centrales francesas, pero en cambio un coste de la energía superior al que pagan los franceses".