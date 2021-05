ATENCIÓN : Este sábado se podrán vacunar SIN CITA las personas de más de 70 años o que los cumplan en 2021 y vivan en Guadalajara capital y su entorno próximo

miércoles 05 de mayo de 2021 , 08:43h

La Gerencia del Área Integrada de Guadalajara ha organizado una jornada extraordinaria de vacunación dirigida a personas de 70 años o más que por diversas circunstancias no han podido vacunarse en las fechas que les correspondían por su grupo de edad.



Esta jornada extraordinaria tendrá lugar durante la mañana de este sábado 8 de mayo, con el objetivo de completar la vacunación de los grupos que han sido citados a lo largo de este tiempo, y siempre en cumplimiento de lo establecido por la Estrategia de Vacunación en el documento actualizado el pasado 20 de abril.



Dicha jornada se dirige a personas de más de 70 años o que cumplan 70 años durante este 2021; que residan en Guadalajara capital o en los municipios de las Zonas Básicas de Salud de Cabanillas del Campo, Campiña-Marchamalo, Chiloeches, Los Valles, Horche y Yunquera de Henares, y que no hayan sido vacunados ni tengan cita para la vacunación.



Estas personas podrán acudir sin cita al Polideportivo San José, en el tramo horario indicado según su año de nacimiento. Deberán aportar Documento Nacional de Identidad o documento que acredite que residen actualmente en Guadalajara capital o en los municipios que forman parte de las citadas Zonas Básicas de Salud.



En concreto, los nacidos en los años 1950 y 1951 podrán acudir entre las 8:30 y las 9:30 horas. Los nacidos en los años 1948 y 49 deberán hacerlo de 9:30 a 10:30 horas, mientras a que los nacidos en 1946 y 1947 les corresponderá acudir en el tramo horario de 10:30 a 11:30 horas.



Los nacidos en 1944 y 1945 pueden ir a vacunarse de 11:30 a 12:30 horas y finalmente los nacidos en 1942 y 1943 lo harán en la siguiente franja horaria, de 12:30 a 13:30 horas, mientras que los nacidos antes de 1942 a los que aún no se haya vacunado podrán recibir su vacuna de 13:30 a 14:30 horas.