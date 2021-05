Merino: “Page oculta una subida de impuestos en su Ley de Armonización Fiscal”

martes 04 de mayo de 2021 , 18:15h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha desvelado que “Page oculta una subida de impuestos en su Ley de Armonización Fiscal”.



Así se ha manifestado la portavoz parlamentaria popular, tras mantener un encuentro con los hosteleros de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) junto con la alcaldesa, María Antonia Álvaro, donde ha asegurado que cuando Page habla de una Ley de Armonización Fiscal está hablando de una ‘Ley de Atraco Fiscal’ con la que persigue subir los impuestos a todos los castellano-manchegos.



En este sentido, Merino ha indicado que esta política fiscal defendida por los socialistas no es la que necesita Castilla-La Mancha en estos momentos difíciles de crisis económica.



Merino ha señalado que el PP de Paco Nuñez llevará este jueves al Pleno de las Cortes, una propuesta para bajar los impuestos a los castellano-manchegos, porque lo que toca es ayudar a las familias, autónomos y emprendedores en estos momentos difíciles de crisis económica, agravada por las continuas prohibiciones, cierres y bandazos del ejecutivo de Page que no ha sabido compaginar la gestión de la crisis sanitaria con la crisis económica.



“La respuesta de Page ante la crisis sanitaria del Covid-19 no puede ser cerrar sectores como la hostelería, la cultura, el deporte, prohibirlo todo y ahora rematar su faena subiendo los impuestos a todos los castellano-manchegos”, ha concluido Merino.