INSÓLITA DECISIÓN : Nacho Cano devuelve en el escenario la Cruz del 2 de Mayo a Isabel Ayuso: "La mereces tú por valiente y buena presidenta"

Nacho Cano devuelve en el escenario la Cruz del 2 de Mayo a Isabel Ayuso: "La mereces tú por valiente y buena presidenta"

domingo 02 de mayo de 2021 , 13:58h

El músico Nacho Cano era una de las personas que este domingo ha recibido una condecoración de la Comunidad de Madrid con motivo de los eventos festivos del 2 de Mayo. Pero el artista ex de Mecano tomó una insólita decisión en el escenario.



La presidenta de la Comunidad de Madrid impuso al músico la banda de la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Posteriormente, Cano tomó la palabra para pronunciar un discurso de agradecimiento.



"Me llamaban de Nueva York, de Londres, de Australia... Madrid es un milagro, está todo abierto. Ese milagro tiene piernas, cabeza y corazón", dijo el artista, de 58 años de edad.



"Esas familias han podido seguir dando arte, cultura y pasión. Mis empleados han podido conservar sus puestos de trabajo, porque tú (a Ayuso) no cerraste los teatros. Empleados que son independentistas catalanes, gente que vota a Podemos. Me han dicho: 'Si ves a la presidenta, dos palabras: gracias y valiente", dijo Nacho Cano.



Posteriormente, el artista se quitó la banda de la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo y dijo: "Me encanta esta medalla, pero la medalla al arte y la cultura, este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú", e impuso la banda a Ayuso.



Además de Nacho Cano, fueron premiados con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, la cantante lírica Ainhoa Arteta, y Carmen Iglesias, historiadora, directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española. También fueron premiados los niños de la Comunidad de Madrid.