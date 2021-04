Ayuso arrasa a Sánchez: se coloca a 27 escaños del PSOE

lunes 19 de abril de 2021

El avance sostenido o el desgaste de algunas formaciones quedan de manifiesto en la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, que evalúa semana a semana la evolución de la pugna electoral en la región. Si hoy fuera 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso sería la vencedora sin discusión, con 27 escaños de ventaja sobre su principal competidor, el PSOE.



La presidenta madrileña podría revalidar el Gobierno y superar holgadamente la mayoría absoluta apoyándose en Vox, que toma aire y rentabiliza el «efecto Vallecas» y la irrupción de Abascal en la campaña. Se vería obligada a un cambio de socios, porque –por primera vez en los trackings de este diario– Ciudadanos se quedaría sin representación, al no superar la barrera del 5 por ciento. Más desigual es la evolución de las fuerzas en el espectro de la izquierda. El empuje del desembarco de Iglesias se diluye y tanto los socialistas como los morados se estancan. Solo Más Madrid consigue aglutinar el voto y crece en los últimos días.



Isabel Díaz Ayuso se consolida como la fuerza más votada el próximo 4 de mayo. El PP ganaría los comicios con el 41,9% de los votos y 1.374.239 electores. Doblaría su actual representación en la Asamblea, con hasta 61 escaños, y se quedaría a ocho diputados de alcanzar la mayoría absoluta. La fórmula del éxito de Díaz Ayuso es su capacidad de atraer votantes de una forma transversal. El PP tiene un efecto aglutinador en el espectro de la derecha: capta el 62,2% de electores de Ciudadanos y el 31,6% de Vox, pero también se convierte en la principal fuga del PSOE (10 por ciento) después de la abstención.



Ángel Gabilondo conseguiría 34 diputados –tres menos que en 2019– y el 23,6% de los votos, si hoy hubiera elecciones.



Los socialistas no son la primera opción para ningún rango de edad.



Más Madrid se convierte en la opción refugio de la izquierda. Mónica García rentabiliza su labor de oposición a Ayuso durante la campaña y asciende a tercera fuerza, con menos representación que en 2019 por la desaparición de Ciudadanos. La formación no solo aguanta el tipo, obtendría el 12,7% de los votos y 18 escaños, sino que es la única fuerza de izquierdas que sube en estas semanas: 3,2 puntos en los últimos 14 días.



La irrupción de Pablo Iglesias en la candidatura de Podemos a las elecciones del 4-M fue un salvavidas para la formación, que se enfrentaba al riesgo cierto de quedarse sin representación, al no superar el 5% de los votos. Sin embargo, el revulsivo que supuso se va apagando día a día y al inicio de la campaña electoral oficial ya acusa el desgaste. Si bien los morados mejorarían cuatro escaños su resultado de hace dos años, con 11 actas y el 8,2% de los votos, se dejan un punto en dos semanas y un escaño estos últimos siete días. El principal nicho de votantes morados se encuentra entre los menores de 29 años, rango en el que son la opción preferente.



Configurado el espectro de la izquierda, que se queda en el 44,5% del voto y en los 63 escaños, queda por armar el de la derecha, que queda reducido a dos partidos. PP y Vox suman 73 diputados –rebasando la mayoría absoluta de 69– y el 54,8 por ciento. De la ecuación queda excluido Ciudadanos, al no lograr –por primera vez en los trackings de este diario– representación en la Asamblea. La candidatura de Edmundo Bal se queda en el 4,8% y pasaría de los 26 escaños de 2019 a ser extraparlamentario. Los votantes perciben que apostar por Ciudadanos no es útil



Vox consigue reponerse en los últimos días. La formación de Santiago Abascal intenta estirar el «efecto Vallecas», tras su enfrentamiento con violentos en un mitin en este barrio. Rocío Monasterio, que había quedado opacada por Díaz Ayuso –su principal fuga de votantes es el PP: 31,6%–, coge aire y sube dos escaños en la última semana que le permiten igualar el resultado que obtuvo en 2019. Lograría 12 diputados y un 8,1% de los votos.



En cuanto a la participación, ahora se ubicaría en el 64,4%, lejos todavía, del 68,08% que se dio en 2019.