Menéndez: "Vamos a intentar salir de ahí hasta el final"

domingo 18 de abril de 2021

Alejandro Menéndez ha atendido a los medios, al término del partido, en rueda de prensa. El técnico ha explicado que ha visto “a un equipo muy nervioso en el primer tiempo para evitar cometer errores”. “Nos ha faltado tranquilidad y mover más el balón. No queríamos cometer errores en un partido muy importante. Necesitábamos estar muy ordenados y no dar opciones a un rival difícil. Luego hemos madurado el partido y no hemos dado facilidades”.



El asturiano ha continuado con su exposición asegurando que en el descanso “les he intentado quitar la tensión y hacerles ver que necesitábamos tener más el balón, mantener el orden y la concentración”. “Hemos aprovechado las llegadas por fuera para llegar a los remates”. Posteriormente ha repetido que su equipo “trabaja bien”. “Somos un equipo que merece tener más puntos de los que tiene. Somos conscientes de que la situación es difícil, pero hoy era necesario ganar y hasta el final vamos a intentar salir de ahí. Esta victoria nos puede hacer ver la luz y, tal vez, en la última jornada, hablar de que podemos estar salvados”.



Sobre el adversario, ha declarado que “el Mirandés era el peor rival que podíamos tener esta jornada porque es muy buen equipo”. “Lo mejor que ha hecho nuestro equipo es no desordenarse. Ahí ha estado la clave”. Cuestionado por la suplencia de Dani Torres, el entrenador ha señalado que buscaba “darle un descanso porque en Málaga ya le noté algo de fatiga”. “Además, y por las características del rival, veía mejor a Jean Jules porque es un chico muy dinámico y que podía mover más el ‘frasco’. Buscaba algo más de intensidad”.



Por último, ha querido recalcar que “el equipo no está así por falta de trabajo o actitud”. “Hoy hemos estado mejor que en Málaga, un partido en el que creo que teníamos demasiada tensión en la cabeza. No me gusta hablar de finales porque ese mensaje no ayuda a los jugadores, pero es la realidad, y contra el Rayo tenemos otro partido muy importante”.