Cañizares: “El desprecio a la vida que Page ha tenido con nuestros mayores demuestra realmente su verdadero nivel moral”

viernes 16 de abril de 2021 , 12:54h

El portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha asegurado hoy que el desprecio a la vida que Page ha tenido con nuestros mayores demuestra realmente su verdadero nivel moral.



Así se ha pronunciado Cañizares, en rueda de prensa en Toledo, cuando se cumple un año de las lamentables declaraciones que Page realizó en un medio de ámbito nacional, en las que llegó a afirmar que “en las residencias de mayores no estaban las personas válidas que podían cantar ni bailar por las noches, y que, incluso, una simple gripe les habría hecho fallecer”.



El dirigente popular ha señalado que hoy es un día de “recuerdo muy doloroso” para todos los castellano-manchegos, y en especial, para las familias que tienen a personas en las residencias.



“Sus vergonzosas palabras hacia nuestros mayores fue una puñalada dolorosa al sentimiento de miles de ciudadanos que tenían a sus padres en las residencias y que para ellos eran lo más importante”.



En este sentido, ha denunciado que, en el mes de abril del año pasado, todos los castellano-manchegos pudimos ver a un Page “absolutamente desbordado por la crisis del coronavirus” ante el terrible dato del número de fallecidos en las residencias de ancianos.



Por ello, ha indicado que el “desprecio a la vida de estas personas que lo han dado todo por nosotros y que construyeron una región con mucho sacrificio indica muy bien el nivel moral de un Page desbordado en el peor momento de la pandemia”.



Sin embargo, Cañizares ha lamentado que esta no fue la única “lindeza” que Page dedicó a nuestros mayores y al fallecimiento masivo en las residencias, ya que llegó a afirmar que “daba igual si habían fallecido más o menos personas, y que al final ya echariamos la cuenta definitiva”.



Así, ha calificado de “muy grave” el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, - cuando empezó a analizar los certificados de defunciones-, comprobó que no coincidían en nada con los datos que les ofrecía la Junta.



Cañizares ha indicado que somos la comunidad que mayor número tiene de fallecimientos conforme a su población y en la que mayor desfase existe entre los fallecidos reconocidos por Page y los comprobados por la Justicia.



Además de esto, ha asegurado que fuimos la comunidad que más tarde reaccionó a la hora de hacer frente a la pandemia, y que, Page se hizo “tristemente famoso en España” por criticar a aquellos que tomaban medidas pocos días antes de que se decretara el Estado de Alarma.



“Page no se ha recuperado y Castilla-La Mancha por desgracia ha sufrido un gobierno absolutamente lastrado por un defecto de origen; el de despreciar la pandemia, ningunear sus efectos y despreciar los fallecimientos en las residencias de ancianos”, puesto que la cifra oficial indica que han fallecido seis mil personas, aunque la justicia asegura que podrían llegar a los nueve mil.



Por eso, ha acusado a Page de mantener durante toda la pandemia un desprecio general a la ciudadanía, siendo nuestra tierra la región con mayor tasa de mortalidad y la que más tarda en poner vacunas. “No es serio y no es de recibo el desfallecimiento de un Gobierno que es incapaz de estar a la altura de las circunstancias”.



Page ha negado en todo momento la realidad de lo que ha sufrido CLM



También, Cañizares ha denunciado que Page ha negado en todo momento el gran sufrimiento que ha vivido esta tierra cuando aseguraba que “nos sobraba de todo y que nunca faltaron medios”, pero la verdad es que se dedicó a atacar a los responsables de las residencias de ancianos, a nuestros mayores, a los profesionales sanitarios a los que acusó de grabar videos en lugar de trabajar, a los alcaldes y todos los colectivos de la región”.



Para Cañizares, a Page, la mayoría absoluta “se le ha subido a la cabeza demasiado pronto” y ha asegurado que se pensaba que “esto iba a ser sencillo” pero cuando le han “venido mal dadas” fue incapaz de ponerse el mono de trabajo, afrontar la situación y resolver los problemas que tenía esta tierra.



Por último, ha indicado que Page aún no ha retomado el rumbo y que, en vez de estar en una Castilla-La Mancha confinada, ha preferido irse a pasar unos días de vacaciones a Canarias porque para él allí se está mucho mejor.