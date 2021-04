LA PEOR CARA DEL PSOE : El Gobierno de Sánchez acerca al etarra 'Txapote', condenado por ASESINAR a Miguel Ángel Blanco, Ordóñez y Buesa

jueves 01 de abril de 2021 , 07:09h

El Ministerio del Interior, ha anunciado este miércoles el acercamiento del preso de ETA Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', condenado por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa, a la prisión de Estremera, en Madrid.



El departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska ha tomado esta decisión, que también afecta a otros cuatro presos de la banda terrorista y a uno más relacionado con los GRAPO.



'Txapote', uno de los dirigentes de mayor peso dentro de la estrategia criminal de la banda terrorista, será trasladado desde el Centro Penitenciario de Huelva a Estremera. Tras ingresar en prisión el 15 de diciembre de 2005, cumple condena acumulada de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados, detención ilegal, depósito de armas, falsificación documental, estragos, incendios, robo y daños.



Fue jefe militar de ETA y está considerado de la "línea dura" de la banda. Acumula penas que superan los 500 años de prisión por, entre otros asesinatos, los de Miguel Ángel Blanco; Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza; Fernando Mújica; Gregorio Ordóñez; José Luis López de Lacalle; y dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca).



Partidario de la línea dura, su primera comparecencia ante un tribunal fue para acogerse a su derecho a no declarar y a reconocer que era militante de ETA y que no abandonaría nunca la lucha armada. El arrepentimiento que se exige para acogerse a una más que lejana reinserción, no va con él.



Mari Mar Blanco se pronuncia sobre el acercamiento de Txapote, asesino de su hermano: "Humillación".-



La hermana del concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, ha mostrado este miércoles su malestar con la decisión del Ministerio del Interior de acercar al etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', a la cárcel madrileña de Estremera.



"No se puede soportar ya tanta humillación", ha denunciado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, tras conocer el acercamiento de 'Txapote', además de otros cuatro presos de ETA y uno más de GRAPO.



Mari Mar Blanco destaca que esta decisión ha tenido lugar justo un año después del fallecimiento de sus padres y llama a recuperar "el grito de Basta Ya" para "parar" este proceso de acercamiento de presos etarras.



También la Fundación Miguel Ángel Blanco ha denunciado que "con la justicia debida a las víctimas no se juega" y ha reconocido que el acercamiento de 'Txapote' "no por esperado duele e indigna menos".



"Gracias por las muestras de apoyo, un abrazo a todas las víctimas que siguen dando ejemplo y luchando contra el olvido y la impunidad", apunta la Fundación.