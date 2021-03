DECISIÓN FULMINANTE : 'Sálvame' anuncia el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con la cadena...tras las acusaciones de Rocío Carrasco

'Sálvame' arrancaba el programa con el anuncio de una decisión que nos transmitía Carlota Corredera: el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores tanto con el programa como con la productora 'La Fábrica de la Tele'. Además, Mediaset ha hecho extensiva esta medida al resto de programas del grupo.

"No se vio oportuno, no se me dejó", decía Rocío pero Carlota Corredera explicaba en 'Sálvame': "El programa no lo vio oportuno porque Rocío Flores estaba muy nerviosa y la cadena prefirió que se calmara. Fue por un afán de protección sobre Rocío".