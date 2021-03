Alguacil: “Que a Alberto Rojo le hayan sobrado 12 millones de euros en el año de pandemia denota su incapacidad y falta de iniciativa y liderazgo”

REDACCION

miércoles 03 de marzo de 2021

El concejal del Grupo Municipal Popular José Luis Alguacil ha puesto de manifiesto la “nefasta gestión” que está llevando a cabo el alcalde Alberto Rojo al frente del Ayuntamiento de Guadalajara derivada de “una falta de liderazgo total y absoluta”, además en unos momentos “cuando más necesitamos a alguien que esté al frente y solucione los problemas de los vecinos de Guadalajara”.



Así, José Luis Alguacil ha lamentado los datos económicos que hablan por sí solos: a Rojo le han sobrado más de 12 millones de euros del presupuesto de 2020, y eso denota “falta de capacidad y de iniciativa porque ha tenido la oportunidad y el dinero para llevar a cabo proyectos y no lo ha hecho”.



El decreto al que ha hecho alusión Alguacil, fechado el 23 de febrero, indica es que “son 12.757.511,43 millones de euros lo que le ha sobrado al alcalde Alberto Rojo de 2020, año en el que hemos sufrido una pandemia y en el que la institución municipal tenía que haber puesto todos los recursos posibles para luchar contra ella y ayudar a los vecinos de nuestra ciudad, como han hecho el resto de los ayuntamientos de España”, ha dicho Alguacil quien ha comparecido acompañado por la también concejala del Grupo Popular Itziar Asenjo.



Según Alguacil, esta “falta de ejecución presupuestaria nos está demostrando una vez más que Rojo ha sido incapaz de llevar a cabo proyectos y es muy preocupante que nos esté acostumbrando a eso”.



Como ejemplo, el concejal ha informado que “le han sobrado más de 375.000 euros destinados a seguridad; 95.000 euros de la rehabilitación del casco histórico; 200.000 euros de su famosa promesa para devolver el doble sentido a la calle Ramón y Cajal; 50.000 euros que ha dejado de invertir en el cementerio; otros 115.000 euros en inversiones en los centro sociales, o 110.000 euros en instalaciones deportivas”.



Suben los impuestos.-



Y a todo esto, ha añadido el concejal del Grupo Popular, “tenemos que añadir la subida de impuestos que es una realidad y lo vamos a poder ver ahora que está llegando a todos los vecinos una carta con el plan especial de pagos y ahí podrán comprobar, como ya anunciamos, que este Ayuntamiento gobernado por Alberto Rojo ha subido los impuestos”. “Ya indicamos que había una subida del IBI de unos 335.000 euros para el tejido comercial de la ciudad en unos momentos tan complicados como estos; que unos de los grandes afectados son los hoteles de la ciudad, a lo que hay que añadir que los actos deportivos en la ciudad han desaparecido completamente, si encima gravamos con un IBI muy por encima….. o los casi 440.000 euros de IBI que va a subir al tejido industrial”, ha explicado Alguacil quien ha lamentado que “las facilidades son cero con gravamen además al tejido empresarial”.



Ante esta situación, Alguacil también se ha referido a las “nulas políticas en materia de empleo”. Recién conocidos los datos del paro con una subida del 17,8% de parados más que en el mismo mes que el año pasado en la provincia de Guadalajara, “el gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara no está haciendo absolutamente nada, siguen apostando por esos planes de empleo caciquiles del señor Page, que encima tenemos que pagar entre el Ayuntamiento y la Diputación porque la aportación de la Junta es mínima, que al final es crear paro crónico porque estas personas no acaban por incorporarse al mercado laboral”.



Por último, ha manifestado que “queremos dejar constancia de que el señor Rojo no avanza, no arranca, y en estos momentos en la ciudad de Guadalajara necesitamos un alcalde que esté en la calle y que se ocupe de los problemas principales de los ciudadanos y él no lo está”.