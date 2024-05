ÚLTIMA HORA : Page inicia los trámites para sumarse a las autonomías del PP y llevar la amnistía al TC: "El perdón no se contrata a cambio de un chantaje"

Page se une a las autonomías del PP y recurrirá la amnistía al Constitucional: «Agrede a la igualdad»

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 31 de mayo de 2024 , 16:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que va «a solicitar al Consejo Consultivo» de su autonomía la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía porque la consideran «una agresión al concepto de igualdad». Se suma así a los anuncios de las comunidades del PP que comunicaron que también recurrirían esta ley ante el Tribunal Constitucional.



«El perdón no se contrata», ha declarado el líder socialista en la región durante la celebración del día de Castilla-La Mancha. Además, ha dicho que este tipo de medidas «no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje».



Page ha señalado que su discrepancia «no es solamente constitucional, es de fondo». Además, ha indicado que su obligación es «velar claramente por si cualquier norma en España o de otras autonomías afecta a los intereses» de su región.



«Tengan claro que eso está por encima de cualquier otra circunstancia», ha espetado a las personas que estaban presentes en el acto en que se conmemoraba el día de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en Palacio de Congresos El Greco de Toledo.



El presidente de Castilla-La Mancha ha declarado que va a «solicitar al Consejo Consultivo» de su comunidad autónoma que realice «el informe preceptivo». Esta institución es el máximo órgano consultivo y jurídico de la región. García-Page ha aclarado que va a pedirle que «indague con independencia y normalidad constitucional» las «posibilidades» para que la región pueda frenar la «agresión al concepto de igualdad» que supone la Ley de Amnistía.



El dirigente castellanomanchego ha tomado esta decisión «con la confianza que el Consejo Consultivo» le «dé vía libre» para defenderse «en el Tribunal Constitucional». «Que esa duda que se pueda tener quede despejada», ha añadido.



«Por si alguno tiene dudas si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés electoral o político», ha expresado el dirigente socialista. «He jurado defender los intereses de esta tierra y para mí ese juramento no es protocolario», ha espetado, para añadir que lo ha hecho en su tierra y «en presencia».



Además, ha añadido que lo ha realizado «con el firme propósito no sólo de acatar las promesas, sino de cumplir» su compromiso. Y ha opinado que «ojalá lo pudiera hacer todo el mundo en este país, cumplir con lo que promete». «Es la esencia de la convivencia», ha subrayado.



García-Page se une al PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el mismo jueves en el que se aprobó la norma que las autonomías del PP van a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías.



«Las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Bajo la iniciativa de Feijóo vamos a dar esta batalla. Desde la Comunidad de Madrid lo vamos a hacer ya mismo», recalcó en una entrevista en EsRadio.