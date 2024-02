El Condeduque estrena en Madrid el espectáculo de danza ‘Köln Concert’ de Trajal Harrel & Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble

Se representará en este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, los próximos 23 y 24 de febrero

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 20 de febrero de 2024 , 17:05h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte, estrenará en Madrid el espectáculo de danza Köln Concert , la versión coreográfica que ha ideado el creador estadounidense Trajal Harrell junto al Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, en la que se recrea el legendario concierto que el pianista y maestro de jazz Keith Jarrett interpretó en Colonia en 1975.



Se trata de una escenografía simple de siete taburetes de piano perfectamente distanciados unos de otros que subraya la sensación de aislamiento, mientras los bailarines, incluido el mismo Harrell, van entrando con sus trajes de pieles, terciopelo y flecos, con la envolvente improvisación de Keith Jarrett.



El coreógrafo no para de jugar con los espectadores desde el mismo momento que entran a la sala. Instalado cómodamente, observa al público llegar como si él espectador fuese él. Sabe que en la cabeza de todos está la idea de ver bailado el concierto de Jarrett y sorprende y despista con un preludio, interpretando un solo de danza a partir de una canción de Joni Mitchell.



Trajal Harrel



Trajal Harrell, que ha basado buena parte de su obra analizando y reinventado la cultura de la danza y la música vanguardistas de su país, sigue suscribiendo el lema del ‘No manifiesto’, de Yvonne Rainner, que defendía la máxima “no al espectáculo, no al virtuosismo”, un pensamiento que fue parte esencial de su trabajo más complejo, celebrado y difundido: Twenty Looks o París is Burning at the Judson Church , proyecto que desarrolló entre 2009 y 2013.



The Köln Concert



En 1975, en medio de una gira agotadora que tenía como eje las improvisaciones al piano cada noche, la celebridad del jazz norteamericano de vanguardia Keith Jarrett se encontró con un imprevisto fatal en Colonia, Alemania. En lugar del piano de cola imperial Bösendorfer 290 que habían acordado, se encontró con un desvencijado y destartalado piano sin marca, inconcebible para el intérprete y compositor, que quiso cancelar y al final no pudo. Salió entonces al escenario y no solamente interpretó desde ese instrumento el mejor concierto de la gira, sino de toda su carrera. The Köln Concert es citado como concierto ejemplar y musicalmente único, pero también como la prueba irrefutable de la primacía y el poder del sentimiento en la música.



Vestidos de negro, de puntillas, Trajal Harrell y sus seis compañeros intérpretes representan una forma de danza individual en el cruce entre diferentes géneros, en la que el voguing se mezcla con influencias que van desde la antigua Grecia hasta el teatro Noh.