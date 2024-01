Manifestación este domingo en Madrid organizada por el PP contra la Amnistía del PSOE/SUMAR y el resto de cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 27 de enero de 2024 , 20:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Tras el "esperpento" y el "bochorno" de las últimas cesiones de Pedro Sánchez a Junts para sacar adelante el decreto anticrisis, el Partido Popular pidió a la ciudadanía nuevas movilizaciones que haga oír su voz con "tranquilidad y contundencia" para "parar los pies a quienes quieren dividir, trocear, fracturar y levantar un muro entre españoles". Para empezar, los populares han organizado una manifestación este domingo, 28 de enero, en la Plaza de España de Madrid.



"Los españoles no pueden ser moneda de cambio y de chantaje. No es aceptable que se escuche más lo que exigen los independentistas que lo que pide la mayoría de los españoles", afirmó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo al anunciar las nuevas iniciativas de protesta. "Seremos la voz de los que no tienen voz, les escucharemos y los defenderemos, pediremos igualdad y defenderemos una España que no se rinde, no se vende y no se trocea", añadió a modo de arenga.



El Partido Popular mantiene su acción en la calle contra la ley de amnistía y tiene convocada para este domingo una nueva manifestación. Tras las ya celebradas junto al Palacio de los Deportes, la Puerta del Sol o el Templo de Debod de Madrid, los populares se concentrarán este domingo en la Plaza de España solo unos días antes de que el Congreso vote el texto definitivo de la norma. Se espera que esta convocatoria tenga réplicas en otras capitales de provincia españolas.



El PP confía en el éxito de la convocatoria para la concentración de este domingo, 28 de enero. La cita es en la Plaza de España a las 12:00 horas.