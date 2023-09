Roban en casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio con sus hijos dentro

miércoles 27 de septiembre de 2023

Sergio Ramos se convirtió el pasado miércoles en el último futbolista de LaLiga víctima de un robo en su domicilio, la finca La Alegría, en Bollullos de la Mitación (Sevilla), mientras disputaba el primer partido de la fase de grupos de la Champions League ante el Lens, según informa ABC.



Los ladrones asaltaron la vivienda familiar del futbolista aprovechando su ausencia y la de su mujer, Pilar Rubio, que se encontraba fuera de la ciudad andaluza por motivos profesionales. Sí estaban dentro los cuatro hijos del matrimonio y sus cuidadoras, que no habrían sufrido ningún daño en el asalto, tal y como informa el medio antes mencionado.



Eso sí, los asaltantes lograron evadir las medidas de seguridad instaladas en la finca de 44 hectáreas y desvalijar la vivienda del futbolista mientras este participaba junto a sus compañeros en el duelo europeo. Según ha trascendido, pudieron hacerse con botín de relojes de lujo, joyas, dinero en efectivo y ropa de alta gama.



Ahora, la Policía Judicial de la Guardia Civil trabaja en el caso para detener a los delincuentes que aún no han sido identificados.



Con esta, ya es la segunda vez que el exdefensor del Real Madrid y PSG sufre un intento de robo, situación que ya vivió en 2012 en su domicilio de Conde Orgaz (Madrid) cuando logró evadir a los ladrones junto a su hermano René.



Los futbolistas, un objetivo frecuente

Pero el camero no es el único que ha vivido un asalto en su domicilio, un problema que cada vez afecta a más futbolistas. Compañeros suyos del Real Madrid como Casemiro o Isco y del Sevilla como Suso han sufrido robos, pero también rivales como Joaquín o William Carvalho.