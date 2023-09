Todo listo para el Clásico Vermú Solidario by Stromboli & NIPACE

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 06 de septiembre de 2023 , 11:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Clásico Vermú Solidario by Stromboli y NIPACE se consolida como una de las citas imprescindibles de las Ferias y Fiestas de Guadalajara para todas las personas que quieren ayudar a Fundación NIPACE. No en vano, el vermú es una de las principales fuentes de financiación ciudadana de la fundación y el año pasado se batió el récord de recaudación de todos los tiempos, y Stromboli hizo entrega de 40.290€ a Fundación NIPACE.



El Clásico Vermú Solidario mantiene su ubicación de siempre, en el Parque de La Concordia, junto al templete de la música, y su oferta de raciones y bebidas. La novedad para este año consiste en la ampliación de horario hasta las 20:00h, favoreciendo el “tardeo” que tanto apetece en los días de fiesta. Además, se añade una actuación musical diaria, con un total de tres actuaciones diarias en directo. Las actuaciones tendrán lugar en tres franjas horarias, de 12:15 a 14:30; hasta las 16:45 y hasta las 20:00h.



Martes 12: Mercedes Ferrer & José de Lucas - Jeff & Gaby - NIPACE´s DJ



Miércoles 13: Doble o nada - Bosco Band - Soultonics



Jueves 14: Estudio 80 - 70 rock - NIPACE´s DJ



Viernes 15: Desorden - Estudio 80 - Adán Carrón



Sábado 16: Flamencopatía - Rockola





Por otro lado, se mantiene la colaboración con la Asociación de Celiacos de Castilla La Mancha, ofreciendo cerveza y pan sin gluten. Además, los voluntarios han sido formados por la asociación para asegurar que no se produce ningún tipo de contaminación cruzada.



Fundación NIPACE invita a la ciudadanía a participar en este vermú y agradece muy especialmente a los voluntarios nipaceros que hacen posible este evento, una cita en la que los niños y niñas con parálisis cerebral sienten especialmente el calor, la solidaridad y el cariño de la sociedad guadalajareña.