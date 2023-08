Carta semanal del obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara : Al comienzo del curso pastoral

martes 22 de agosto de 2023

Durante los meses de julio y agosto hemos experimentado un aumento importante de población en muchos pueblos de la provincia. La huida de las altas temperaturas, el encuentro con familiares y amigos, y el merecido disfrute de unos días de vacaciones han hecho posible la convivencia fraterna, la alegría de la fiesta y el necesario descanso de bastantes hermanos en la paz y el silencio de nuestros pueblos.



En medio de este ambiente familiar y festivo, durante los primeros días del mes de agosto, muchos hemos tenido la dicha de participar activamente o de seguir por los medios de comunicación y las redes digitales algunos de los actos organizados con ocasión de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Lisboa. Entre los miles de peregrinos, llegados de todos los continentes, se encontraban más de doscientos jóvenes de nuestra diócesis. Acompañados por un grupo de sacerdotes, monitores y familiares, estos jóvenes, además de soportar las elevadas temperaturas y las dificultades del camino, nos han dejado un espléndido testimonio de fe en Jesucristo, de amor a la Iglesia, de verdadera alegría y de comunión fraterna.



En los momentos de oración y encuentro con el Santo Padre, los jóvenes han escuchado con profundo silencio y atención sus invitaciones a no permanecer caídos, a levantarse, a buscar siempre la ayuda de los demás, a colaborar en la construcción de la paz, a no perder de vista las propias raíces y a dejarse transformar por el amor de Jesucristo para poder comunicarlo a sus semejantes. “¡No tengan miedo! Son la luz de nuestro tiempo”.



Como defensor incansable de la vida humana, de la dignidad de la persona y de sus derechos, el Papa, en una de sus intervenciones, nos mostró a todos su corazón dolorido y, al mismo tiempo, esperanzado, invitándonos a orar por su persona, por los pecados de la Iglesia y por el cese de la violencia en los distintos países del mundo y, sobre todo, a pedir por la paz en la martirizada Ucrania.



Estas invitaciones del Papa a los jóvenes pueden ayudarnos a todos, jóvenes o adultos, a volver con esperanza a la vida ordinaria, después del descanso veraniego. Tanto los jóvenes como los adultos necesitamos confrontarnos con los miedos a creer y con el respeto humano a la hora de confesar nuestra fe en Jesucristo. Si no queremos dejarnos arrastrar por las ideologías del momento, hemos de buscar la verdad y seguir a Jesucristo que, durante los años de su vida pública, se definió como “el camino, la verdad y la vida”.



Para encontrar luz en el camino y para vivir en la verdad, el Señor nos recuerda que no estamos nunca solos en nuestra peregrinación por el mundo. Él, que nos ama sin condiciones y conoce nuestras debilidades, no deja de caminar a nuestro lado para levantarnos en los momentos de cansancio y para regalarnos su gracia.



Un cordial saludo con mi bendición.



Atilano Rodríguez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara