Núñez en Sigüenza lamenta el silencio de Page ante la inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu y avanza que su Gobierno revisará la Ley Electoral para evitarlo

domingo 14 de mayo de 2023 , 12:34h

El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha lamentado el silencio del candidato del PSOE ante la inclusión de 44 etarras en las listas electorales de Bildu, 7 de ellos condenados por delitos de sangre, al tiempo que ha avanzado que su Gobierno reclamará la revisión de la Ley Electoral para evitar situaciones como estas en el futuro porque es “una humillación a las víctimas y a los españoles”.



Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en la Romería de Barbatona, junto a la candidata a la Alcaldía de Sigüenza, Elena Tizón, donde ha esperado que la Fiscalía y la Abogacía del Estado “actúe de manera urgente y se revisen y se inhabiliten estas listas electorales” para que “aquellos condenados por delitos de sangre y que no han condenado el terrorismo no puedan ser cargos públicos”.



Núñez ha destacado que durante esta celebración religiosa pedirá por los 28 castellanomanchegos asesinados por la banda terrorista ETA, así como por sus familias, que hoy están “sufriendo este dolor”.



El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha recordado que hace unos meses Bildu reescribía la historia democrática de España, junto a Pedro Sánchez, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, una norma que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaron a favor, blanqueando “una vez más” a Bildu.



Y, ante esto, Page dijo “que aprobaría una Ley para homenajear a las víctimas del terrorismo”, algo que se produjo en julio del pasado año pero que se quedó “en un anuncio”. Esto, ha dicho, se suma a las palabras de Page en una entrevista done afirmó que “si no quedaba más remedio había que pactar con Bildu”.



“Claro que hay más remedio. Pactar con los españoles y con los partidos constitucionalistas que defienden que un condenado por terrorismo no puede ser concejal”, ha indicado.



“Page no está en condiciones de seguir siendo presidente de Castilla-La Mancha”, ha aseverado, ya que no ha pedido a Sánchez romper sus pactos con Bildu, por lo que vuelve a ser cómplice.



De otro lado, Núñez ha mostrado su apoyo decidido a la religiosidad popular de la región, participando un año más en esta Romería en honor a la Virgen de la Salud. “Ese componente de religiosidad popular es parte fundamental de la forma de ser de Castilla-La Mancha”, ha incidido, por lo que se ha comprometido a que con su Gobierno “las romerías, procesiones y fiestas populares van a ser cuidadas, protegidas e impulsadas” porque “creo en el potencial que tiene para nuestra fe, pero también para la economía”.



Por último, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que la candidata a la Alcaldía, Elena Tizón, es una mujer “valiente, trabajadora, inteligente y capaz”, por ello ha pedido el apoyo a los vecinos de la localidad para conseguir “una oportunidad de cambio en positivo para Sigüenza”.