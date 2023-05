Denuncian que un juzgado de Toledo investiga por prevaricación a una alto cargo de Page y candidata del PSOE

lunes 01 de mayo de 2023

Según publica este lunes el digital OKDIARIO un nuevo caso de presuntas irregularidades acecha al PSOE de Castilla-La Mancha en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, en las que los socialistas se juegan este histórico bastión territorial.



Este nuevo proceso por presunta prevaricación en las filas del PSOE de Page está ya en manos de los juzgados, según documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO.



Salpica de lleno al presidente regional y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ya que la investigada es una alto cargo y persona de su núcleo de confianza. Se trata de la socialista María Ángeles García López, ex alcaldesa de Pantoja, ex vicepresidenta de la Diputación de Toledo y actual delegada provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con sede en la capital toledana.



Según desvela OKDIARIO, estas diligencias indagan en la comisión de presunta prevaricación administrativa, relacionada con actuaciones urbanísticas. La acusación se centra en la ex alcaldesa García López, que ocupa uno de los cargos de confianza que Emiliano García-Page reparte en la Junta de Castilla-La Mancha.



Esta investigación judicial abierta es consecuencia de una denuncia interpuesta por el actual alcalde de Pantoja, Julián Torrejón Moreno. Como autoridad que es, está obligado a poner en conocimiento de la Justicia las ilegalidades que haya podido detectar en el ejercicio de su cargo. Y eso es lo que ha hecho tras toparse con expedientes que ponen de manifiesto gruesos indicios de prevaricación administrativa cometidos durante el mandato de la alcaldesa del PSOE, partido que page lidera actualmente en la región.



El actual alcalde, en un detallado escrito dirigido a los juzgados de Illescas, detalló las irregularidades detectadas, entre las que destaca la concesión de una licencia de obras para edificación en suelo que no estaba calificado urbanísticamente para ello. La grosera ilegalidad y que había sido incurrida a conciencia por parte de la alcaldesa quedaría probada por el hecho de que su decisión de permitir esa edificación la dictó a pesar de que la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Pantoja le había cursado un informe de legalidad en contra. Esta es una de las prácticas más típicas de la corrupción urbanística en municipios, que en este caso acecha al PSOE de Page.



El escrito del actual alcalde de Pantoja fue asignado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Illescas. El juez aprecio indicios de delito en los hechos descritos por Julián Torrejón y, por ello, ordenó la apertura de diligencias previas.



Se abre así la fase preliminar de indagaciones para depurar posibles responsabilidades. En esta fase en la que se encuentra la instrucción judicial ya está interviniendo también la Fiscalía, y está personado como parte el alcalde de Pantoja, tanto a título personal como en su condición de presidente del Ayuntamiento que presuntamente fue utilizado por su predecesora para prevaricar.



La ex alcaldesa denunciada forma parte, desde hace tiempo, del entorno más cercano de Emiliano García-Page. En su etapa al frente de la alcaldía de Pantoja, también ocupó la Vicepresidencia de la Diputación Provincial de Toledo, en unos años en los que Page era el alcalde la capital toledana y hombre fuerte del PSOE provincial.



Cuando María Angeles García López perdió las elecciones en Pantoja, en las elecciones de hace cuatro años, se quedó también sin posibilidad alguna de seguir a sueldo de diputada provincial. Despojada de esos cargos y fuentes de ingresos, Emiliano García-Page acudió al rescate de la ex alcaldesa y la asignó uno de los puestos de confianza política que puede repartir discrecionalmente, en concreto el de delegada provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, con categoría de alto cargo.



Los hechos objeto de investigación se produjeron en 2016. Según el relato de hechos que consta en la denuncia, en el primer semestre de aquel año un vecino de Pantoja pidió licencia para edificar una vivienda unifamiliar en una parcela del municipio. Días después, el 23 de junio de 2016, la entonces secretaria municipal emitió el preceptivo informe de legalidad, en el que indicaba que no se podía conceder tal licencia porque el régimen urbanístico de esa parcela no permitía edificaciones como la proyectada.



Ignorando ese informe contrario de la secretaria municipal, según OKDIARIO, la alcaldesa optó por conceder la licencia por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, órgano compuesto íntegramente por ediles del PSOE. De ahí que la investigación abierta alcance no sólo a la ex alcaldesa de Pantoja, sino también a los ediles socialistas que se sentaban con ella en la Junta de Gobierno: José Luis de Lucas Hernández, María Josefa Magán Galán y Francisco Javier González Martín.



Fuentes próximas al caso indican que esta presunta ilegalidad se articuló para BENEFICIAR al solicitante de la licencia, porque sus VÍNCULOS DE AMISTAD con los responsables SOCIALISTAS municipales.



El caso abierto en los juzgados ha generado revuelo entre el vecindario de Pantoja, con las elecciones municipales a la vista, en las que dos de los directamente implicados figuran como aspirantes a repetir con mando en plaza en el Ayuntamiento de esta localidad toledana. De hecho, tanto la ex alcaldesa como otro de los denunciados, José Luis Lucas, son concejales en activo y se presentan a la reelección en los comicios que tendrán lugar el 28 de mayo.